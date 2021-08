Hvar v plamenih zaradi ognjemeta?

Ogenj se kar ni hotel vdati. FOTO: Reuters

Požari se tudi po Dalmaciji letos selijo z enega konca na drugega, nazadnje je zagorelo na obleganem Hvaru, in to blizu priljubljenih turističnih točk, na rtu Kabal, v zalivu Stupišće, pri Starem Gradu.Gašenje otežuje burja, z ognjenimi zublji so se spoprijeli gasilci iz Starega Grada, Jelse in Hvara, prihitela je tudi pomoč iz Splita, Podstrane, Žrnovnice, Omiša in Dugog Rata, gasijo tudi trije kanaderji. Skupno se je z ognjem spoprijelo 72 gasilcev z 18 vozili, do včerajšnjega popoldneva pa požar še vedno ni bil pod nadzorom, a so upali na boljše razmere v poznejših urah. Gorijo trava, nizko rastlinje in borovi gozdovi, skupno več kot 100 hektarjev, teren pa je za pogumne može težko dostopen, saj do tja ni speljana cesta; stanovanjske hiše po zadnjih podatkih niso bile ogrožene, se je pa ogenj približal dvema počitniškima hišama, a so gasilci pravočasno ukrepali. Skrb je vzbujal tudi podatek, da so zublji zajeli nekdanje strelišče, kjer se je aktiviralo strelivo, poroča Slobodna Dalmacija.Zagorelo je tudi na območju Rudina pri Kaštelah, a so gasilci s hitro akcijo in 22 vozili odpravili oba požara; skupno je zgorelo nekaj rastlinja, oljk in vinogradov. Z ognjem so se spopadali tudi na Pagu v Šimunih, a so ga pogasili v nekaj urah, podobno tudi zublje na območju Proložac in pa Promine-Bogatići. Vremenske razmere so ob izjemno vročem in suhem poletju ugodne za požare, zato hrvaški gasilci pozivajo k previdnosi.. Ravno malomarnost je verjetno zanetila ogenj na Hvaru, po neuradnih podatkih naj bi ga namreč povzročil ognjemet ali pa signalne rakete.