Hunter Biden ponorel: »J... naj se! In vsi okrog njega!«

Sin nekdanjega ameriškega predsednika Hunter Biden je za Channel 5 dal triurni intervju, v katerem je brez zadržkov napadel igralca Georgea Clooneyja, vmes zanikal, da je bil sam vir kokaina, najdenega v Beli hiši, in razmišljal o tem, zakaj je njegov oče v debati z Donaldom Trumpom pogorel, preden je odstopil od ponovne predsedniške kandidature.

»F... him. And everybody around him!« »J... naj se! In vsi okrog njega! Ni mi treba biti prijazen,« bi bil prosti prevod večkrat izrečene stavčne zveze Hunterja Bidna v skoraj triurnem pogovoru z novinarjem Andrewom Callaghanom, ki ima na YouTubu tri milijone sledilcev. Nanašal se je na igralca Clooneyja zaradi članka v New York Timesu julija lani, v katerem je zvezdnik pozval Joeja Bidna, naj odstopi.

Clooney ni »filmska zvezda«, je nadaljeval Hunter Biden. »Strinjam se s Quentinom Tarantinom. J...ni George Clooney ni j...ni igralec. On je j...ni ... Ne vem, kaj je. On je blagovna znamka.« Nato se je v retoričnem zanosu obrnil: »Bog ga blagoslovi. Menda zelo dobro ravna s svojimi prijatelji, jim kupuje stvari in ima res fantastično hišo ob jezeru Como, z Barackom Obamo pa je velik prijatelj.«

Spravil se je nad Georgea Clooneyja. FOTO: Marco Bertorello/Afp

Med strastnim monologom je naslovil kar samega Clooneyja: »Kaj imaš ti opraviti s f… čemer koli? J... se! Zakaj bi te sploh poslušal? Kakšno pravico imaš, da ponižaš človeka, ki je dal ... svoje j...no življenje za to, da služi tej državi, in se odločiš, da boš ti, George Clooney, objavil lastni celostranski oglas v j...nem New York Timesu?« Nato je nadaljeval s svojo tirado o Clooneyjevih domnevnih prizadevanjih, da bi spodkopal njegovega očeta. Dejal je, da je prepričan, da je bil Clooney besen na 82-letnega očetazato, ker je ta kritiziral odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), da pridobi nalog za aretacijo izraelskega premierazaradi vojnih zločinov. Zvezdnikova soproga, odvetnica za človekove pravice, je bila ena od pravnih strokovnjakov, ki so ICC priporočili, naj pridobi ta nalog.

»Dobro je videti, da si je Hunter vzel nekaj časa, da predela volitve, se zazre vase in se zamisli, kako je izoliran, celo aroganten pristop njegove družine k politiki pripeljal do tega katastrofalnega izida, s katerim zdaj vsi živimo,« je kot odziv na ta intervju na omrežju X zapisal Tommy Vietor, uslužbenec Bele hiše v času predsedovanja Obame.

Hunter Biden je v pogovoru priznal, da je imel Joe Biden dejansko »popolnoma grozno« predsedniško debato proti Trumpu, dokler ni pred natanko letom dni, julija 2024, odstopil od predsedniške tekme in podprl podpredsednice Kamale Harris za njegovo naslednico. Dejal je, da je bil njegov oče prisiljen odstopiti, sicer bi bil priča temu, kako se njegovi lastni kolegi demokrati na vsakem koraku borijo proti njemu.

Hunter je med vzroki za očetov slabši nastop na debatah predsedniške kampanje navedel, da je bil njegov oče, ki mu je bilo takrat 81 let, »utrujen kot sranje«. »Da bi lahko spal, so mu dajali ambien. In ko je prišel na oder, je bil videti kot jelen v soju žarometov. In to so podtaknili v vsako j...no zgodbo, ki jo je kdor koli želel povedati o tem.«

Bidnov intervju za Channel 5, priljubljen kanal na YouTubu, ki ga je ustvaril Callaghan, je bil objavljen v času, ko republikanci v predstavniškem domu ameriškega kongresa nadaljujejo preiskave o predsednikovanju njegovega očeta, še poroča Guardian. Kongresni republikanci trdijo, da so najbližji svetovalci nekdanjega predsednika med njegovim predsedovanjem prikrivali telesno in duševno nazadovanje. Kritizirajo tudi njegovo preventivno pomilostitev družinskih članov, vključno s Hunterjem, potem ko je Trump zagrozil s pregonom svojih nasprotnikov, ko je novembra znova zavzel Ovalno pisarno.