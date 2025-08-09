V VELIKI BRITANIJI

Huligane bodo policisti po novem označevali, nihče se ne bo več mogel skriti

Sprej z nevidno kodo DNK lahko policisti uporabljajo za označevanje opreme, oblačil ali kože storilcev.
Fotografija: avijači se bodo zavedali, da jih bodo v primeru kršitve zakona poškropili z raztopino, ki jih bo povezala s krajem zločina. FOTO: Split Second/Stock Getty Images
avijači se bodo zavedali, da jih bodo v primeru kršitve zakona poškropili z raztopino, ki jih bo povezala s krajem zločina. FOTO: Split Second/Stock Getty Images

B. K. P., STA
09.08.2025 ob 15:28
Angleška policija okrožja Cheshire bo prva v Veliki Britaniji opremljena s posebnim sprejem za označevanje DNK huliganov. Policisti bodo označevalni sprej uporabljali na vseh nogometnih tekmah četrte angleške lige v novi sezoni. To bo olajšalo identifikacijo storilcev tudi po več mesecih.

Po uspešnem preizkusu marca med tekmo Crewe Alexandra-Port Vale se je policija odločila, da bo to orodje uvedla na vseh tekmah na tej ravni tekmovanja (EFL League Two).

Sprej z nevidno kodo DNK lahko policisti uporabljajo za označevanje opreme, oblačil ali kože storilcev med izgredi na nogometnih stadionih. Pravno gledano bo takšno označevanje predstavljalo forenzični dokaz, ki posameznika povezuje z določenim kaznivim dejanjem ali dogodkom. Sprej je viden pod ultravijolično svetlobo in ostane na koži ali oblačilih več mesecev.

Sprej je neviden

Kot je navedeno v sporočilu za javnost, policija pričakuje, da bo to orodje delovalo odvračilno za tiste, ki spodbujajo ali sodelujejo v izgredih pred, med in po tekmah. Navijači se bodo zavedali, da jih bodo v primeru kršitve zakona poškropili z raztopino, ki jih bo povezala s krajem zločina. Nova pravila bodo začela veljati že na sobotni tekmi med Crewe Alexandra in Accrington Stanley.

Sprej označuje opremo, oblačila in kožo z nevidno, edinstveno kodirano sintetično raztopino DNK, ki jo je mogoče uporabiti za forenzične dokaze. »Vemo, da velika večina nogometnih navijačev spoštuje zakon, a žal so včasih nekateri, ki nameravajo povzročati nerede, zato je bistvenega pomena močna policijska operacija,« je dejal načelnik policije Mark Roberts, ki je vodja nogometne policije v Združenem kraljestvu.

»Prepričan sem, da bo to novo orodje resnično spremenilo stvari, saj bo pomagalo prepoznati in odvrniti kriminalce, ki obiskujejo nogometne tekme tukaj v Cheshiru,« je dodal.

