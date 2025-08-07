OBILNE PADAVINE V INDIJI

Hudournik odplaknil pol vasi, reševanje pogrešanih otežujejo blato in ruševine

Obilne padavine v Indiji so povzročile poplave.
Fotografija: Okoli 50 ljudi so iskali. FOTO: Reuters
Odpri galerijo
Okoli 50 ljudi so iskali. FOTO: Reuters

A. J.
07.08.2025 ob 07:50
A. J.
07.08.2025 ob 07:50

Poslušajte

Čas branja: 1:34 min.

V severni indijski državi Utarakhand je v poplavah, ki jih je povzročilo nepričakovano močno deževje, izginilo okoli 50 ljudi, umrlo pa najmanj pet. V torek okoli 13.30 po lokalnem času je reka Kheerganga nenadoma narasla in poslala tone blatne vode po hribovitem terenu.

Posnetki uničujočega hudournika prikazujejo grozljive posledice, ki jih je voda pustila za seboj. Številne hiše so bile v nekaj sekundah porušene do tal.

Himalajska reka Kheerganga je nenadoma prihrumela. FOTO: X
Himalajska reka Kheerganga je nenadoma prihrumela. FOTO: X

Reševalci se težko prebijajo med blatom in ruševinami

Mnoge družine s strahom čakajo na vest o pogrešanih bližnjih. Reševalci se težko prebijajo med blatom in ruševinami, reševalne akcije pa otežuje tudi negotova vremenska napoved, saj so napovedane nadaljnje močne padavine.

Dharali, priljubljena turistična destinacija v poletnih mesecih, je le dva kilometra od Harsila, kjer je velika baza indijske vojske. V preteklih dneh so uradniki izdali več opozoril o dežju in odsvetovali turistom obisk regije. Dharali, ki je poleti zelo obiskan zaradi romanja hindujcev v tamkajšnje štiri svete kraje, ima v monsunski sezoni manj obiskovalcev, in prav to je verjetno preprečilo še večjo katastrofo. Indijski premier Narendra Modi je izrazil sožalje družinam žrtev, premier Utarakhanda Puškar Singh Dhami pa je povedal, da so več ljudi evakuirali.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Indija poplave smrtne žrtve padavine neurje dež reševanje blato nevihta deževje katastrofa

Priporočamo

Napovedi se uresničujejo, pripravite se na nov vročinski val
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)
Na delu prevaranti? Ko dobijo plačilo, zapustijo delovišče in se potuhnejo (FOTO)
Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Napovedi se uresničujejo, pripravite se na nov vročinski val
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)
Na delu prevaranti? Ko dobijo plačilo, zapustijo delovišče in se potuhnejo (FOTO)
Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom

Izbrano za vas

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.