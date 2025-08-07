Hudournik odplaknil pol vasi, reševanje pogrešanih otežujejo blato in ruševine

V severni indijski državi Utarakhand je v poplavah, ki jih je povzročilo nepričakovano močno deževje, izginilo okoli 50 ljudi, umrlo pa najmanj pet. V torek okoli 13.30 po lokalnem času je reka Kheerganga nenadoma narasla in poslala tone blatne vode po hribovitem terenu.

Posnetki uničujočega hudournika prikazujejo grozljive posledice, ki jih je voda pustila za seboj. Številne hiše so bile v nekaj sekundah porušene do tal.

Himalajska reka Kheerganga je nenadoma prihrumela. FOTO: X

Reševalci se težko prebijajo med blatom in ruševinami

Mnoge družine s strahom čakajo na vest o pogrešanih bližnjih. Reševalci se težko prebijajo med blatom in ruševinami, reševalne akcije pa otežuje tudi negotova vremenska napoved, saj so napovedane nadaljnje močne padavine.

Dharali, priljubljena turistična destinacija v poletnih mesecih, je le dva kilometra od Harsila, kjer je velika baza indijske vojske. V preteklih dneh so uradniki izdali več opozoril o dežju in odsvetovali turistom obisk regije. Dharali, ki je poleti zelo obiskan zaradi romanja hindujcev v tamkajšnje štiri svete kraje, ima v monsunski sezoni manj obiskovalcev, in prav to je verjetno preprečilo še večjo katastrofo. Indijski premier Narendra Modi je izrazil sožalje družinam žrtev, premier Utarakhanda Puškar Singh Dhami pa je povedal, da so več ljudi evakuirali.