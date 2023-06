Hudi očitki na račun ginekologa: neverjetno, kaj je počel pacientkam

Dve Splitčanki sta v hrvaški oddaji Provjereno Nove TV povedali, kakšno travmatično izkušnjo sta doživeli ob obisku istega ginekologa. Pacienti trdijo, da je bil pregled neprimeren in izjemno moteč.

»Zdravnik me je, tako kot pri vsakem ginekološkem pregledu, napotil na mizo. V nožnico mi je vstavil dva prsta in me prosil, naj vsake štiri sekunde izvajam Keglove vaje, kar pomeni krčenje nožničnih mišic. Nato mi je rekel, naj to počnem vsaki dve sekundi. Sledil je stavek, ki mi je sprožil vse alarme: 'Bravo, bravo, vaš partner bo hitro dosegel vrhunec,« je za Proverjeno povedala ena od splitskih pacientk, povzema Index.hr

Tudi druga pacientka je povedala: »Gre za zelo primitivne vaje in vsak ti jih lahko razloži, ampak zdravnik je res želel preveriti, kako to počnem. Svoja prsta je dal v mojo nožnico, pa sem štiri sekunde stiskala in toliko popuščala. Takoj sem občutila oziroma vedela, da se to ne bi smelo zgoditi. Da sem bila torej v položaju, v katerem ne bi smela biti, a nisem vedela, kako naj odreagiram,« je povedala druga ženska, ki je obiskala istega zdravnika.

Trdijo, da je ginekolog zahteval njihovo številko

Poleg neprimernih posegov sta pacientki izrazili presenečenje, da je ginekologi ob koncu pregleda od njiju zahteval telefonsko številko.

»Nisem mu želela izdati številke. No, to je bila moja mala zmaga v tistem trenutku in sem rekla sestri, naj mi sporoči, ali je pap test v redu. Nikomur nisem mogla povedati, kaj se mi je zgodilo. Bilo me je sram in to sem morala predelati sama s seboj,« je dejala.

Bolj kot sem razmišljala o tem, slabše je bilo. Na internetu sem preverila, kaj je ginekološki pregled, ugotovila sem, da zdravnik sploh ni opravil tistega, kar bi moral. Rekla sem si, da moram o tem opozoriti še druge ženske, ki hodijo k njemu na pregled,« je dejala.

Vse več primerov

Voditeljica oddaje Proverjeno se je obrnila tudi na splitsko združenje za pravice žensk Domina, kjer so dejali, da se je nanje obrnilo več žensk s skoraj isto zgodbo. »Povedale so nam, da so se po ginekološkem pregledu počutile tesnobne in travmatizirane, ker še nikoli niso imele podobne izkušnje z ginekološkim pregledom. Zato je bilo dejstvo, da je bilo njegovo zdravljenje malo čudno, obstajale so neke metode, neke Keglove vaje in podobno, za kar so nam ostali kolegi povedali, da to ni praksa,« je pojasnil Sani Šitić, prostovoljec društva.

Po izjavah žensk jih je ginekolog prosil, naj celo opišejo spolne igrice s partnerjem, zaradi česar so se nekatere počutile neprijetno. »Od drugih kolegic sem slišala, da se je z njimi pogovarjal in jih prosil, naj opišejo svoje spolne igrice s partnerjem. Pri nekaterih je to povzročilo zelo neprijetno izkušnjo. Ginekolog je eni pacientki celo povedal, da se lahko zdaj dobro posek** s svojim partnerjem.«

Ta primer neprimernega obnašanja ginekologa v splitski polikliniki je sprožil hudo polemiko. Delal je v zdravstvenem domu Splitsko-dalmatinske županije, kjer je direktor šele zdaj opazil, da isti ginekolog dela tudi v zasebni kliniki, a da njegovega dovoljenja za to ni pridobil.

Ginekolog se ne klice novinarjev ne odziva, ščiti pa ga tudi lastnik zasebne klinike, piše Index.hr

Ženske, ki jih je pregledal splitski ginekolog, so poslale prijavo hrvaški zdravniški zbornici, ministrstvu za zdravje, mestu Split in varuhinji za enakost spolov.