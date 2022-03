Hude težave na Poljskem: cene gredo v nebo, primanjkuje jim delovne sile

Na Poljskem je imelo pred vojno v Ukrajini po uradnih podatkih dovoljenje za prebivanje prek 300.000 Ukrajincev, po neuradnih podatkih pa naj bi jih v državi delalo celo okoli 1,5 milijona. Ker so se moški zaradi vojne vrnili v Ukrajino, so nekateri sektorji na Poljskem ostali brez delovne sile, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»Ukrajinski prebivalci, moški, so zapustili delovna mesta na Poljskem in odšli branit domovino. Delodajalci poročajo, da imajo nekateri sektorji precej težav zaradi izgube delovne sile,« je po poročanju AFP za radio Jedynka med tednom dejala poljska ministrica za družino in socialne zadeve Marlena Malag.

Najbolj je na udaru gradbeni sektor, ki je pred vojno zaposloval 480.000 tujih delavcev, pri čemer so bili štirje od petih iz Ukrajine, pravi vodja poljskega gradbenega združenja (PZPB) Jan Stylinski. Zdaj pa je po njihovih podatkih od začetka vojne 24. februarja iz države odšla četrtina Ukrajincev.

V sektorju so se že pred vojno soočali s pomanjkanjem delovne sile, zdaj pa so se težave še poglobile. Leta 2019 jim je primanjkovalo 150.000 delavcev, danes pa 250.000. Po podatkih združenja imajo težave predvsem mala in srednja podjetja, ki mejijo na Ukrajino.

Ne dobijo materiala iz Rusije in Belorusije

Pomanjkanje delovne sile pa ni edina težava gradbenega sektorja na Poljskem. Ta se namreč sooča še z močno povišanimi cenami materiala in s težavami pri dobavi, saj zdaj ne dobivajo več materiala iz Belorusije in Rusije.

Konec februarja so se tako na letni ravni cene gradbenega materiala v povprečju zvišale za 27 odstotkov, je poročala AFP. Povišanje cen je tudi posledica visoke inflacije na Poljskem, ki na letni ravni znaša 8,5 odstotka, iz strahu po še dodatnem poslabšanju stanja pa se višajo tudi stroški dela.

Poljska je sicer od začetka vojne sprejela več kot 2,2 milijona beguncev, pri čemer pa gre večinoma za ženske, otroke in starejše.