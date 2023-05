Hude poplave v Italiji terjajo smrtne žrtve (VIDEO in FOTO)

Italijanski deželi Emilija - Romanja in Marke še naprej pestijo huda neurja in poplave. Po obilnem deževju so poplave v Italiji zahtevale tri smrtne žrtve, več ljudi pa pogrešajo. Doslej so iz prizadetih območij evakuirali že najmanj 5000 ljudi, padavine pa naj bi po napovedih meteorologov prenehale popoldne.

V mestu Forli v Emiliji-Romanji je umrl moški, ki je utonil v pritličju svoje hiše, potem, ko je bližnja reka Montone prestopila bregove. Njegovo soprogo so reševalci rešili. V kraju Ronta blizu mesta Cesena, kjer je poplavila reka Savio, pa je umrl starejši moški. Njegovo soprogo še pogrešajo.

Reševalci so na varno pomagali ljudem, ki zaradi poplav niso mogli iz svojih domov, ter voznikom, ki so obtičali na poplavljenih cestah. FOTO: Vigili Del Fuoco Via Reuters

Po besedah ministra za civilno zaščito Nella Musumecija so doslej evakuirali več kot 5000 ljudi. Vlada pa je že odobrila deset milijonov evrov za obnovo škode, ki so jo povzročile poplave.

Med mesti Forli, Rimini in Ravenna je še naprej prekinjen železniški promet. Na več območjih je prišlo tudi do izpada elektrike. Gasilci so zgolj v Emiliji-Romanji od torka zjutraj posredovali 600-krat, na terenu pa je bilo 400 gasilcev.

Oblasti v Bologni so izdale opozorilo. Evakuirali so več kot 5000 ljudi. FOTO: Vigili Del Fuoco Via Reuters

Reševalci so na varno pomagali ljudem, ki zaradi poplav niso mogli iz svojih domov, ter voznikom, ki so obtičali na poplavljenih cestah. V Ceseni so rešili več deset ljudi, ujetih na strehah svojih hiš.

Predsednik Emilije-Romanje Stefano Bonaccini je v torek opozoril, da so razmere v deželi presegle najhujše napovedi in dodal, da je zaradi poplav izdal vremensko opozorilo. V deželi je namreč bregove prestopilo že 14 rek.

Sprožili sistem pregrad

V deželah Marke in Abruci težave povzročajo zemeljski plazovi, v Beneški laguni pa so sprožili sistem pregrad za zaščito pred poplavami Mose.

Oblasti v Bologni so izdale opozorilo zaradi nevarnosti poplav v delih mesta, prebivalce pa opozorile, naj se ne zadržujejo v kleteh in pritličju stavb, temveč naj se umaknejo v višja nadstropja. Ljudem so tudi svetovale, naj ne zapuščajo domov, če ni nujno.

Izrazila solidarnost

Italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni je ob poplavah izrazila solidarnost z ljudmi v prizadetih regijah. »Vlada pozorno spremlja razvoj dogodkov in je pripravljena sprejeti potrebne ukrepe za pomoč,« je zapisala na družbenem omrežju Twitter.

Poudarila je, da je vlada v največji možni meri pripravljena pomagati Emiliji-Romanji. V luči tega se je skupaj z Bonaccinijem udeležila vrha o izrednih razmerah, ki mu je predsedoval Musumeci. Notranji minister Matteo Piantedosi naj bi medtem obiskal prizadeta območja.