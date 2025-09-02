Huda ura v Istri, poplavilo tudi hiše in vrtec (VIDEO)

Močne padavine so zjutraj zajele tudi hrvaško Istro. Najhuje je bilo zopet v Umagu in Novigradu, kjer je v pol ure padlo več kot 100 milimetrov dežja. Na območju Umaga so v dveh urah zabeležili tudi skoraj 2000 udarov strele, poroča Istramet.

V Umagu je zalilo tudi stanovanjske hiše. Po poročanju portala Glas Istre so z ministrstva za notranje zadeve sporočili, da je zaradi obilnih padavin v času med 6.34 in 7.12 center 112 Pazin prejel 15 klicev občanov o poplavljenih kleteh in pritličnih stanovanjih na območju Umaga.

Po poročanju Net.hr je v Novigradu poplavilo tudi vrtec. Na kraju so že gasilci, ki vodo prečrpavajo.