Ima se za dobrotnico, a ljudem, ki bežijo pred cunamijem, Oprah noče pomagati (FOTO in VIDEO)

Kot smo že poročali, je cunami prizadel obale Rusije, Japonske in celo oddaljenih Havajev, potem ko je rusko Kamčatko stresel eden najmočnejših potresov v zgodovini. Magnituda 8,8 je sprožila opozorila za evakuacijo milijonov ljudi, razglašena so izredna stanja, valovi pa rušijo obale in sprožajo paniko v številnih državah ob Pacifiku.

Slika prikazuje epicenter potresa z magnitudo 8,8, ki je 30. julija 2025 prizadel daljni vzhod Rusije. FOTO: - Afp

Potres, nato pa še peklenski valovi

V zgodnjih jutranjih urah po lokalnem času je potres z močjo 8,8 stopnje po Richterjevi lestvici stresel ruski polotok Kamčatka. Epicenter je bil le 125 kilometrov od mesta Petropavlovsk-Kamčatski, v globini okoli 20 kilometrov. Stanovalci so poročali o tresenju zgradb, avtomobili so se zibali kot igrače, motena je bila dobava elektrike in mobilni signal.

Ruska akademija znanosti je potres označila za najmočnejšega v regiji po letu 1952. V trenutkih kaosa je regijski minister za izredne razmere Sergej Lebedev dramatično pozval: »Vsi se morajo nemudoma umakniti z obale!«

Cunami uničuje – voda sega do streh!

Po potresu so sledili cunamiji. Valovi, visoki do štiri metre, so pljuskali ob obale Kamčatke in Kurilskih otokov, povzročali poplave in uničevali infrastrukturo. Na Sahalinu so razglasili izredne razmere, evakuirali so celotne skupnosti.

Na drugi strani Pacifika so Havaji zadrhteli v strahu. Valovi do višine 1,8 metra so udarili ob obale. Pristojne službe so opozorile: »Cunami lahko traja ure!« Guverner Josh Green je izrazil olajšanje, da še ni večje škode, vendar opozoril, da je morebitni drugi val še vedno resna grožnja. Ceste so zabasane, ljudje množično bežijo proti višjim legam, letališča so zaprta, letala preusmerjena, marine evakuirane.

Mnogi prebivalci Mauija, ki se še vedno spominjajo grozljivega požara izpred dveh let, zdaj trepetajo pred novo grožnjo iz morja. »Voda se nenadoma umika. Strašljivo je,« je dejala ena od prebivalk, medtem ko se je z družino umikala v hribe.

Skoraj dva milijona Japoncev na begu

Na Japonskem, kjer je spomin na katastrofalni cunami leta 2011 še svež, so oblasti pozvale več kot 1,9 milijona ljudi k evakuaciji. Valovi so že dosegli obale Hokaida, v Chibi ljudje bežijo na razgledne stolpe in strehe. Varnostne službe svarijo: »Cunami lahko pride nenadoma, nikar ne zapuščajte varnih območij!«

Evakuirani so bili celo delavci iz poškodovane jedrske elektrarne Fukušima, kar je dodatno podžgalo strahove o morebitnih jedrskih posledicah.

Preplah po vsem Pacifiku, od Mehike do Kitajske

Cunami opozorila veljajo tudi za Peru, Ekvador, Čile, Salomonske otoke, Mehiko in celo Kitajsko, kjer se že spopadajo z nevarnim tajfunom CoMay. Ponekod poteka evakuacija plaž in pristanišč, oblasti svarijo pred nadaljnjimi valovi in morebitnimi popotresnimi sunki.

Severo-Kurilsk na otoku Paramushir na severnih Kurilskih otokih Rusije, ki ga je prizadel cunami. FOTO: Handout Afp

Oprah ni odprla svoje ceste, Trump kliče k miru

Medtem ko oblasti opozarjajo na nevarnosti, so se v ZDA pojavile tudi politične iskrice. Oprah Winfrey je tarča kritik, ker med opozorilom ni odprla zasebne ceste na Mauiju, kar bi olajšalo evakuacijo. »Z otroki smo obtičali v avtomobilu s sirenami v ozadju! Če bi bila pot odprta, bi že bili na varnem!« je potožila prebivalka Mauija. Po močnem pritisku javnosti je bila Oprahina zasebna cesta končno odprta.

Donald Trump pa je z družbenih omrežij pozval: »Ostanite močni in varni!«

Po podatkih ameriškega geološkega zavoda gre za enega izmed desetih najmočnejših potresov, kar so jih kadarkoli zabeležili. Po obsegu in moči se uvršča ob bok potresom, ki so leta 2010 stresli Čile, in tistemu iz leta 1906 ob obali Ekvadorja.

Strokovnjaki opozarjajo, da so popotresni sunki zelo verjetni, in lahko trajajo še tedne. Obale so še vedno ogrožene, nevarnost cunamijev ni minila.

Bodo valovi prizanesli ali s seboj prinesli še več uničenja? Srhljivo pričakovanje visi nad milijoni ljudi, ki še vedno trepetajo pred silovitimi udarci narave.