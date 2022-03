Hud udarec za ruske inovatorje, znanstvenike in raziskovalce: to je odločila Evropska komisija

Evropska komisija se je zaradi ruskega napada na Ukrajino odločila, da začasno prekine sodelovanje z ruskimi subjekti na področju raziskav, znanosti in inovacij. Bruselj tako z ruskimi organizacijami ne bo sklepal novih pogodb v okviru programa Obzorje Evropa, začasno pa so ustavili tudi plačila ruskim subjektom na podlagi obstoječih pogodb.

»Ruska vojaška agresija proti Ukrajini je napad na svobodo, demokracijo in samoodločbo, na katerih temeljijo kulturno izražanje, akademska in znanstvena svoboda ter znanstveno sodelovanje. Zato smo se odločili, da z ruskimi subjekti ne bomo sklepali nadaljnjih projektov sodelovanja na področju raziskav in inovacij,« je odločitev komentirala evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel.

Komisija je po besedah Gabrielove obenem trdno zavezana zagotavljanju nadaljnjega uspešnega sodelovanja Ukrajine v programu Obzorje Evropa ter programih Euratoma za raziskave in usposabljanje, so sporočili iz Evropske komisije. Pri vseh tekočih projektih, v katerih sodelujejo ruske raziskovalne organizacije, pa tako v okviru programa Obzorje Evropa kot Obzorje 2020, prejšnjega programa EU za raziskave in inovacije, poteka revizija, so pojasnili.

»Sodelovanje EU na področju raziskav temelji na spoštovanju svoboščin in pravic, ki so temelj odličnosti in inovacij. Grozljiva vojaška agresija Rusije na Ukrajino je napad na te vrednote. Zato je čas, da prekinemo raziskovalno sodelovanje z Rusijo,« pa je dejala izvršna podpredsednica komisije, pristojna za politiko varstva konkurence, Margrethe Vestager.

Prekinjajo sodelovanje z ruskimi podjetji

Več držav je obsodilo ruski napad na Ukrajino, ki se je začel minuli četrtek, proti Rusiji pa so že bile uvedene sankcije, katerih namen je oslabiti rusko gospodarstvo. V luči napad in sankcij je več mednarodnih podjetij že prekinilo oz. omejilo svoje poslovne dejavnosti v Rusiji.

Rusko invazijo na Ukrajino je v četrtek v odprtem pismu, naslovljenem na ruskega predsednika Vladimirja Putina, obsodilo tudi skoraj 7000 ruskih znanstvenikov, matematikov in akademikov. V pismu so znanstveniki poudarili, da so humanistične vrednote temelj znanosti in da so bila popolnoma uničena dolgoletna prizadevanja za krepitev ugleda Rusije kot vodilnega matematičnega središča.