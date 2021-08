Veliki požar v Medulinu, ogenj golta privezana plovila (VIDEO)

Danes okoli 14.30 je zagorelo v medulinskem pristanišču. Hrvaški portal Index poroča, da so ognjeni zublji zajeli pomol in več privezanih plovil. Po neuradnih informacijah naj bi zagorelo na enem od gliserjev, od tam pa je ogenj preskočil, kamor je le mogel.Na pomoč so priskočili gasilci, na kraju je tudi policija.Črn dim, ki se vije nad gorečimi plovili, pa je moč videti tudi s puljskega letališča.