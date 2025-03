Hud kaos v evropski državi! Spopadli so se desničarji in policisti, ulice gorele (FOTO in VIDEO)

V Bukarešti so po zavrnitvi kandidature proruskega skrajno desnega politika Calina Georgescuja na ponovljenih predsedniških volitvah v nedeljo zvečer izbruhnili nasilni spopadi med njegovimi privrženci in policijo. Policija je pridržala več domnevnih udeležencev izgredov.

»Dol z diktaturo«

Pred sedežem volilne komisije v Bukarešti se je zbralo več sto podpornikov Georgescuja. Ko so mediji sporočili, da je volilna komisija zavrnila njegovo kandidaturo na ponovljenih volitvah v začetku maja, je jezna množica prebila policijski kordon. Ob tem so vzklikali: »Dol z diktaturo«. Policija je odgovorila s solzivcem, izgredniki pa so v policiste metali tlakovce in pirotehnične izdelke ter zažigali pohištvo v bližnjih gostinskih lokalih. Prevrnili so tudi kombi televizijske postaje, ki po njihovem mnenju podpira Georgescujeve tekmece na volitvah, so poročali romunski mediji.

Policija je sporočila, da so pridržali več domnevnih udeležencev izgredov, vendar ni navedla koliko, v izgredih naj bi bila poškodovana najmanj dva policista.

Skrajni desničar

Skrajni desničar, ki trenutno vodi v javnomnenjskih raziskavah z okoli 40 odstotki glasov, je odločitev volilne komisije označil za neposreden udarec v srce demokracije po vsem svetu. »Evropa je zdaj diktatura, Romunija je pod tiranijo!« je dodal 62-letnik na družbenem omrežju X.

Pričakovati je, da se bo Georgescu na odločitev volilne komisije pritožil. O morebitni pritožbi mora romunsko ustavno sodišče odločiti do srede.