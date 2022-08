Hrvatu v Ukrajini grozi dosmrtni zapor ali celo smrtna kazen

Obtožnica državnega tožilstva samooklicane Ljudske republike Doneck ga med drugim bremeni kaznivih dejanj urjenja za teroristične dejavnosti in sodelovanja v oboroženem spopadu v vlogi plačanca, piše hrvaški časnik Večernji list.

Na vložitev obtožnice proti Vjekoslavu Prebegu se je že odzvalo hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve in jo najostreje obsodilo.

»Hrvaška zavrača obtožnico in je ne smatra za utemeljeno in zakonito, ker je v nasprotju z mednarodnim pravom in mednarodnimi konvencijami o ravnanju z zajetimi civilisti in vojnimi ujetniki,« so sporočili z ministrstva. Dodali so, da so v nenehnem stiku z ukrajinskimi oblastmi in drugimi partnerji, da bi razjasnili primer in osvobodili hrvaškega državljana.

Prebega, ki je bil pripadnik ukrajinske vojske, so ruske sile zajele maja pri Mariupolju.

V Ukrajino je po pisanju Večernjeg lista prispel že pred več kot enim letom in postal pripadnik 1. bataljona 36. brigade mornariške pehote, ki se je borila ob Mariupolju. Gre za uradno enoto ukrajinske vojske, ki vključuje nekdanji ukrajinski prostovoljni bataljon Azov, ki je kasneje postal del redne ukrajinske vojske.

Državno tožilstvo samooklicane Ljudske republike Doneck teh kaznivih dejanj, med katerimi sta še nasilno prevzemanje oblasti in rušenje ustavnega reda, obtožuje tudi Šveda Gustavssona Mathisa in Britanca Johna Hardinga. Obtožnico je že predalo sodišču, za očitana kazniva dejanja pa je zagrožen dosmrtni zapor ali smrtna kazen.

Sodišče samooklicane Ljudske republike Doneck, ki ga mednarodna skupnost ne priznava, je v začetku maja na smrt obsodilo maroškega državljana Saauduna Brahima ter Britanca Aidena Aslina in Shauna Pinnerja, ki se je boril v isti enoti kot Prebeg.

Na razsodbo so se pritožili, zanje pa se je zavzela tudi zahodna diplomacija, vendar so bili njeni napori doslej neuspešni.