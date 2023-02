Hrvatom zmanjkuje grobarjev

Večina komunalnih podjetij v hrvaških mestih se spopada s pomanjkanjem grobarjev. Plače se gibljejo od 663 do 1061 evrov, a mladih to delo ne zanima, starejši odhajajo v pokoj, žensk pa kot grobark ne zaposlujejo. V mestu Ludbreg so zato morali omejiti število pokopov na tri na dan. Tam namreč dela osem grobarjev, ki vsak dan opravljajo pokope na skupno 12 pokopališčih na območju Ludbrega in v okoliških občinah. Dva delavca za izkop enega groba potrebujeta štiri ure, delati pa morata tudi med samim pogrebom in na koncu zasuti grob. »Stanje je zapleteno, tako kot pri naših drugih kolegih na Hrvaškem. To je deficitarni poklic,« je za HRT pojasnila direktorica komunalnega podjetja Lukom Ludbreg Spomenka Škafec.

Pomagajo upokojenci

Nekatera komunalna podjetja zaradi pomanjkanja delavcev omogočajo samo jutranje pokope ali na delo kličejo upokojence, obenem pa nenehno objavljajo javne razpise za delovna mesta. Čeprav v njih piše, da iščejo grobarje ali grobarke, da ne bi bilo spolne diskriminacije, žensk ne zaposlujejo. »Mi res nimamo problemov ne z veroizpovedjo, ne z narodnostjo, ne s spolom, a to je težko fizično delo,« je pojasnila Škafčeva.

Nekje iskalci zaposlitve ne potrebujejo niti končane osnovne šole, prav tako pogoj niso izkušnje, na razpis pa se lahko prijavijo tudi upokojenci. Na Hrvaškem sicer skupno opravijo od 50.000 do 60.000 pogrebov na leto.