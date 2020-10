Hrvatje v šoku: po 39-letnici umrla še 33-letnica

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 890 novih okužb ob 5.883 opravljenih testih. Delež pozitivnih je 15,13 odstotka. Aktivnih primerov okužbe je 5.519, od tega se 574 ljudi zdravi v bolnišnicah, 32 jih potrebuje pomoč pri dihanju.Preberite tudi:Dan po najbolj črnem dnevu, ko je umrlo kar 11 ljudi, med njimi tudi 39-letnica , so oblasti sporočile, da je umrlo še osem ljudi, od tega šest moških, rojenih 1940, 1946, 1948, 1952, 1953 in 1956, ter dve ženski, letnika 1956 in 1987. Skupaj je na Hrvaškem do zdaj zaradi covida 19 umrlo 382 oseb.Po poročanju portala Index.hr je imela 33-letnica, ki je umrla v bolnišnici v Bjelovarju, pridružene bolezni, tudi 39-letnica je imela poleg covida 19 avtoimune bolezni.Največ okuženih so v zadnjem dnevu odkrili v Zagrebu: od 1.400 vzetih brisov jih je bilo okuženih 293 (20,93 odstotka).