Hrvatje slavijo, Slovenci jih rešujejo

Največ je Nemcev, sledijo Slovenci

Še pred nedavnim so Hrvatje tarnali, da gostov ni od nikoder, pomagalo ni niti nižanje cen . Avgust pa je bolj obetajoč in bi lahko ublažil dramatične napovedi o izgubah, še vedno pa jim napovedujejo padec bruto domačega proizvoda (BDP) od osem do 11 odstotkov.Pretekli konec tedna je prinesel olajšanje za hrvaške turistične delavce, V soboto so na postaji Lučko na avtocesti zabeležili več avtomobilov kor lani; 34.515 vozil, kar je 283 več kot leto poprej. Tudi v nedeljo so na mejnih prehodih s Slovenijo nastajale kolone v smeri Hrvaške. Obetajoče so tudi številke iz splitskega pristanišča, kjer so konec tedna našteli okoli 70.000 potnikov in 16.000 vozil, na splitsko letališče pa je prišlo okoli 30.000 potnikov.Preberite tudi:Številke so prebudile optimizem, ki ga še krepijo podatki eVisorja. Ta je pokazal, da je bilo od 1. do 9. avgusta na Hrvaškem več kot milijon prihodov in 7,2 milijona nočitev, kar pomeni 70 odstotkov nočitev v enakem obdobju lani. Na Hrvaškem si obetajo, da bo do konca leta 40 do 50 odstotkov rezultatov lanske, rekordne sezone. To so številke, o katerih si pred dvema do tremi meseci nihče ni upal niti sanjati, pravi direktor Hrvaške turistične skupnosti (HTZ). Lani so prihodki od turizma prinesli okoli 10,5 milijarde evrov.Najboljšo sezono imajo Vir, Rovinj, Medulin, Poreč in Crikvenica, največ gostov pa prihaja iz držav, katerih državljani imajo relativno lahek dostop do Hrvaške po cestah, kot so Nemčija, Slovenija, Avstrija, Poljska, Češka, Slovaška in Madžarska.Med 1. in 9. avgustom je bilo na Hrvaškem največ nemških obiskov. Prihod 225.000 Nemcev pomeni tudi šestodstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Sledijo hrvaški turisti, ki jih je bilo 178.000 ali 18 odstotkov več. Na tretjem mestu so Slovenci, ki jih je bilo 133.000. V začetku avgusta je bilo na Hrvaškem tako za 10 odstotkov več Slovencev kot v enakem obdobju lani.