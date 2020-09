Hrvatje priznali, da smo Slovenci njihova edina svetla točka

Upe polagajo v Slovence

Plenkovićeva prošnja Janši

Na Hrvaškem še vedno dopustuje okoli 290.000 turistov, a koronasezona se počasi izteka. Jadranska obala se prazni, še posebej južno od Istre in Kvarnerja. Pred začetkom poletja so Hrvatje trepetali, bali so se katastrofe, a so se ji izognili. Kljub temu je pandemija prepolovila sezono; od začetka leta do konca avgusta so imeli 6,8 milijona gostov (kar je 41 odstotkov v primerjavi z lani) s 47,5 milijona nočitev (53 odstotkov lanskega rezultata).Preberite tudi:Z izkupičkom so na Hrvaškem dokaj zadovoljni, saj je ta višji, kot so pričakovali pred sezono. Lani so imeli 10,5 milijarde evrov deviznega turističnega prihodka, letos pa naj bi ga imeli 4,5 milijarde evrov. Na začetku so hoteli močno znižali cene, sledile so jim zasebne nastanitve, ko pa so začeli turisti prihajati bolj množično (Nemci in Slovenci so se celo povsem približali lanskim številkam), so se popusti zmanjševali, marsikje so cene dosegle lansko raven.Upanja, da bo posezona izboljšala skupne številke, nimajo veliko. Trenutno Hrvaško pri življenju držijo Nemci, piše Večernji list, ki jih je tam še okoli 90.000, kar je približno štirikrat več kot poljskih turistov, a z začetkom šolskega leta na Bavarskem naslednji teden naj bi tudi število nemških turistov drastično padlo. Zato svoje upe polagajo v Slovence. »Upamo, da se bo uresničilo to, o čemer je naš premier govoril s slovenskim, in da bo Slovenija hitro ukinila omejitve za potovanje svojih državljanov na Hrvaško ali vsaj v nekatere hrvaške regije. Slovenci so naša edina potencialno svetla točka za september. Vključno z Nemci, ki bodo prihajali manj zaradi začetka pouka na Bavarskem, a bodo še naprej 'kapljali',« je prepričan direktor Hrvaškega turističnega zavoda»Če bi se Slovenci vrnili, bi bilo to sijajno. Oni so zelo pomembni kot vikend gosti, ki v posezoni izbirajo manjše družinske hotele, veliko obiskujejo restavracije, vinarje in oljarje,« pa meni direktor Turističnega združenja IstreSlovenija je sicer Hrvaško z 21. avgustom uvrstila na rdeči seznam zaradi vse slabše epidemiološke slike in zaradi naraščajočega števila uvoženih okužb od tam. Na ponedeljkovem blejskem strateškem forumu je hrvaški premierpo lastnih besedah na slovenskega koleganaslovil prošnjo, naj Slovenija po zgledu Nemčije na svoj rdeči seznam uvrsti le najhuje prizadete dele Hrvaške, za druge pa sprosti ukrepe.