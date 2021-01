V šestih dneh jih je streslo skoraj 300-krat

Obnovili več kot 156.000 hiš in stavb

Rekordno število prijav

Prikaz potresov na območju Hrvaške v zadnjih dneh. FOTO: EMSC

Nazadnje je Hrvaško po podatkih EMSC streslo okoli 17.55. Potres magnitude 1,6 je imel središče 26 kilometrov zahodno od Siska. Gre za 80. potres v zadnjih 73 urah.

Hrvaška vlada je zaradi posledic rušilnega potresa, ki je v prejšnji torek stresel območja siško-moslavinske ter dele zagrebške in karlovške županije v teh treh županijah razglasila stanje katastrofe. Predsednik vladeje izpostavil, da je potres neposredno ali posredno prizadel približno 116.000 prebivalcev županije. Med njimi je okoli 50.000 ljudi, ki imajo škodo na svojih stanovanjskih in gospodarskih objektih. Najmanj 500 ljudi potrebuje namestitev.Do nedelje do 21. ure so prejeli 13.686 prijav za pregled stavb. Pregledali so jih 4055. od teh jih 1801 ni primernih za uporabo, 800 trajno, 1001 pa začasno, je razkril minister za gradbeništvoNa terenu je 715 strokovnjakov, inženirjev gradbeništva in statikov.Plenković je dejal, da je treba raziskati, zakaj so bile nekatere hiše tako slabo obnovljene po vojni. Iz hrvaškega državnega tožilstva je nato prišlo sporočilo, da bosta protikorupcijski urad Uskok in policija sprožila preiskavo, ali je bilo pri tem storjeno kakšno kaznivo dejanje. Po domovinski vojni so med letoma 1995 in 2000 obnovili več kot 156.000 družinskih hiš, pri tem pa je sodelovalo 150 podjetij.Evromediteranski seizmološki centar (EMSC) je objavil poročilo o potresu , ki je prejšnji torek stresel okolico Petrinje, močno smo ga pa čutili tudi v Sloveniji: 29. decembra ob 12.19 so se tla stresla z magnitudo 6,4. Umrlo je sedem ljudi, več kot 20 je poškodovanih.EMSC je v poročilu zapisal, da je v zadnjih petih dnevih sledilo še 291 potresov, večina je bila dovolj močnih, da jih je čutilo lokalno prebivalstvo. EMSC je ob tem zapisal tudi, da so prejeli rekordno število prijav prebivalcev o potresih. O potresu 29. decembra ob 16.15 je v samo nekaj minutah poročalo 22.000 ljudi, čeprav je šlo za popotresni sunek, ki je bil veliko blažji od glavnega potresa približno štiri ure prej. O tem potresu z magnitudo 6,4 bi gotovo prejeli veliko več prijav, a so bile linije prekinjene.Tla so se v zadnjih decembrskih dneh in prvih dneh novega leta večkrat stresla tudi v Sloveniji. Po podatkih Arsa so se v štirih dneh leta 2021 tla stresla osemkrat, najmočneje prav na novega leta dan malo pred 2. uro, ko je imel potres magnitude 1,4 epicenter štiri kilometre zahodno od Obrežja.