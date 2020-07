Hrvati volijo, kemične svinčnike morajo prinesti s seboj

REUTERS Volitve so v znamenju koronavirusa. FOTO: Antonio Bronic, Reuters

Na Hrvaškem danes potekajo parlamentarne volitve, na katerih bo nekaj več kot 3,8 milijona volilnih upravičencev izvolilo 151 poslancev sabora. Volišča so se odprla ob 7. uri, volitve pa potekajo v znamenju epidemije novega koronavirusa, ki se na Hrvaškem znova hitreje širi.Zaradi nevarnosti okužbe na voliščih veljajo strogi epidemiološki ukrepi. Volivci morajo pri vstopu na volišče razkužiti roke, priporočeno je nošenje maske, ki jo sicer morajo sneti ob preverjanju identitete.Volivce, ki na volišča vstopajo posamično, so tudi pozvali, naj s seboj prinesejo kemične svinčnike, s katerimi bodo izpolnili glasovnice, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Obvezno pa je nošenje mask za člane volilnih komisij.Glasovanje zunaj volišč so omogočili tudi več sto okuženim volivcem, pa tudi nekaj tisočem, ki so v samoizolaciji. Željo glasovati je izrazilo približno 500 volivcev, ki so v samoizolaciji. Glasovali bodo pred vhodi na svojih domovih in pri tem obvezno nosili maske.Volišča se bodo zaprla ob 19. uri. Takrat naj bi tudi že objavili izide vzporednih volitev. Ankete kažejo tesno tekmo med HDZ in levosredinsko koalicijo Restart, ki jo vodi SDP. Odločilno vlogo pri sestavi vlade utegne imeti Domovinsko gibanje Miroslava Škora.