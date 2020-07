Prebivalci na Hvaru so šokirani. Zgroženi so namreč nad početjem turistke, ki je več dni uporabljala cerkev Sv. Jeronima iz 14. stoletja kot kabino za preoblačenje.

​Menda je bila naga

Kot poročajo hrvaški mediji, je več deset ljudi opazovalo gospo, kako odpira vrata posvečenega hrama in se tam slači, preden je prišla policija. Menda je bila ob tem celo naga.







»Občani so bili nad takšnim obnašanjem zgroženi in policisti so ukrepali. Turistka je plačala denarno kazen zaradi prekrška,« so ob tem sporočili iz pristojne policijske uprave.