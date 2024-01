Hrvati v primežu snega in orkanske burje, težave tudi v Bosni in Srbiji

Hrvaško je danes zajela napovedana ohladitev. Temperature so se spustile pod ničlo po vsej državi razen na obali, zaradi orkanske burje pa velja rdeče opozorilo za tri regije ob severnem Jadranu. Sneg medtem že povzroča težave v prometu na vzhodu države.

O nizkih temperaturah in snegu poročajo tudi iz Bosne ter Srbije

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je rdeče vremensko opozorilo zaradi močne burje z orkanskimi sunki izdal za območje Reke, Kvarnerja in Velebitskega kanala. Veter se bo po napovedih v noči na torek še okrepil. Sunki vetra bi na območju Velebitskega kanala lahko dosegli do 200 kilometrov na uro. Za zahodno obalo Istre in del Dalmacije zaradi močnega vetra velja oranžno vremensko opozorilo. Zaradi močnega vetra sta po podatkih hrvaškega avtokluba Hak za ves promet zaprta del avtoceste od Zagreba proti Splitu in del Jadranske magistrale.

V drugih delih države vremenoslovci medtem opozarjajo pred snežnimi padavinami in poledico. Na območju Zagreba bi lahko padlo do pet centimetrov snega, v Slavoniji do 10, v goratih predelih v osrednjem delu države pa do 15 centimetrov.

Hak opozarja voznike, naj prilagodijo vožnjo razmeram na cesti.

Na mejnih prehodih s Hrvaško medtem nastajajo kilometrske kolone

Obilne snežne padavine, ki so poleg goratih predelov zajele tudi vzhod države, povzročajo težave zlasti na avtocesti med Zagrebom in Beogradom. Tako na hrvaški kot srbski strani meje zaradi snega in močnega vetra nastajajo zastoji, zgodilo pa se je tudi več prometnih nesreč.

Podobne vremenske razmere so v BiH, kjer promet prav tako otežujejo obilne snežne padavine. Sneg pada v večjem delu države, tudi v Sarajevu. Na mejnih prehodih s Hrvaško medtem nastajajo kilometrske kolone, k čemur poleg slabega vremena prispeva tudi konec novoletnih praznikov, poroča sarajevski portal Klix.