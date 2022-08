Hrvati v paniki zaradi novega zakona: Morje ni samo za tajkune!

Na Hrvaškem je na vrhuncu turistične sezone odmevalo javno pismo, v katerem se pojavlja vprašanje, ali bo novi zakon o pomorskih javnih površinah in morskih pristaniščih navadnim državljanom utegnil omejiti dostop do plaž.

Na Hrvaškem se bojijo turističnih con za bogataše. FOTO: Tomi Lombar

»Morda bodo določene pomorske javne površine postale ekskluzivne, morda nam bo država omejila pristop do nekaterih kopališč in zalivov. Morda bomo morali plačati vstopnino,« v javnem pismu premierju Andreju Plenkoviću, resornemu ministru Olegu Butkoviću in njegovemu državnemu sekretarju Josipu Bilaveru opozarjata Maja Jurišić in Marko Bertolino, predsednica in član združenja Pokret otoka (Gibanje otokov), sicer strokovnjakov za pomorske javne površine in trajnostni razvoj.

Proti privatizaciji morja

»Omejevanje dostopa do plaž, postavljanje ograj in zaračunavanje bi bili korak proti privatizaciji morja, kar je nedopustno. Pomorske javne površine so neprecenljiva naravna dobrina, morda zadnja te vrste, zato jih želimo trajno zaščititi, želimo, da se jih upravlja trajnostno in da se vse skupaj natančno definira v novem zakonu. Da ne bodo jutri prišli ljudje z denarjem in prevzeli naše plaže z nekakšnimi dolgoročnimi koncesijami in tako v bistvu privatizirali javne dobrine,« poudarjata Jurišićeva in Bertolino.

V pripravi novi predpisi

Skratka, v pripravi so novi predpisi, ki naj bi urejali pomorske javne površine, katerih del so tudi plaže. Kakor opozarja Bertolino, predlog zakona predvideva tudi možnost »izključitve splošne uporabe plaže«, a to lahko velja le za izredne dogodke, kot so, denimo, koncerti, ne pa trajno. Gibanje otokov, ki opozarja, da osnutek zakona še zdaleč ni pripravljen za javno razpravo, je državnemu sekretarju Bilaveru poslalo vrsto komentarjev na doslej pridobljene dokumente, a od ministrstva ni dobilo še nobenega odgovora. Zato so se odločili v debato vključiti javnost, parlament in neposredno predsednika vlade.

Nočemo plaž za revne in plaž za bogate.

»Ne želimo, da bi na Hrvaškem videli to, kar imajo v Italiji in Grčiji: plaže za revne in plaže za bogate, tiste zaprte, zasebne, z vstopnino ali samo za goste hotela ali kampa. Marsikje se temu niso uprli, potem pa je bilo prepozno,« opozarjata Maja Jurišić in Marko Bertolino.