Hrvati v enem dnevu potrdili več kot štiri tisoč okužb

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 11.487 testih potrdili 4.009 okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu do zdaj, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite. Hrvaška vlada bo danes objavila paket ostrejših epidemioloških ukrepov.



Do danes so na Hrvaškem največje število dnevnih okužb potrdili preteklo sredo, ko so ob opravljenih 10.194 testih potrdili 3.603 okužbe. Največ umrlih v 24 urah so imeli prejšnji petek, ko je bilo 57 smrtnih žrtev covida 19.



Po danes objavljenih podatkih lokalnih štabov civilne zaščite so v zadnjih 24 urah v Primorsko-goranski županiji potrdili 304 nove okužbe, iz Istrske pa so poročali o 82 novih primerih. Največje dnevno število novookuženih so v preteklih tednih sicer imeli na območjih Zagreba in Splita.



Na Hrvaškem je trenutno 21.725 aktivnih okužb. V hrvaških bolnišnicah zdravijo 2.171 bolnikov s covidom 19, pomoč ventilatorjev potrebuje 252 ljudi. Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer, so v državi potrdili več kot 115.600 okužb z novim koronavirusom. Doslej je zaradi covida 19 umrlo 1.552 bolnikov.



Okrevalo je skoraj 92.400 ljudi. V samoizolaciji je več kot 50.100 oseb. Opravili so skupno skoraj 713.730 testov, so še sporočili iz nacionalnega štaba civilne zaščite.



Hrvaška vlada je napovedala, da bodo na današnji seji objavili ostreje epidemiološke ukrepe. Neuradno naj bi do božiča zaprli vse gostinske objekte in stavnice ter prepovedali poroke in sejme.