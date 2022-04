Hrvati ukinili skoraj vse ukrepe: takšna so pravila na meji

Poleg ukrepa nošenja mask za zdravstveni in socialni sistem ostaja v veljavi odločitev o prehodu meje, ki pa se je tudi bistveno omilila. Državljani držav EU za vstop na Hrvaško ne potrebujejo več covid potrdila, poroča 24sata.

Glavna razlika je v tem, da bo uporaba mask v veliki meri, razen v okoliščinah, v katerih je njihova uporaba obvezna, odvisna od individualne presoje posameznikove odgovornosti, ne pa od nadzora in sankcij. Odločitev je torej v rokah posameznika, ki mora oceniti tveganje in potrebo po nošenju mask. Vse skupaj pa ostaja samo na ravni priporočila. Obvezna uporaba se s soboto ukinja. Opuščajo se tudi pravila pri delovnih časih klubov in diskotek, ki bodo od sobote lahko obratovali kot pred epidemijo.

Število novookuženih oseb in hospitaliziranih bolnikov se na Hrvaškem niža. 5. marca je bilo v bolnišnicah 971 covidnih bolnikov, v torek, 5. aprila, pa 619.