Hrvati: Slovenci zapustili Istro, Dalmacije ne

Celotna Hrvaška je presegla incidenčno število 40. FOTO: Tomi Lombar, Delo, Pixabay

Čeprav je z današnjim dnem Hrvaška na rdečem seznamu, do gneče in zastojev na hrvaško-slovenski meji ni prišlo . Hrvaški mediji poročajo, da se Hrvaška, kljub temu, da se je to napovedovalo, ni izpraznila. »V tem trenutku na Jadranu dopustuje več kot pol milijona tujih gostov. Od petka do ponedeljka je v državi za približno 150 tisoč gostov manj. Zanimivo je, čeprav je Nemčija Splitsko-dalmatinsko in Šibeniško-kninsko županijo uvrstila na rdeči seznam, je to območje zapustilo le med 10 in 15 odstotki gostov,« so zapisali. Poleg Nemcev naj bi bilo v Dalmaciji največ Poljakov, Čehov in Slovencev.Najbolj množično naj bi turisti, predvsem Slovenci in Avstrijci, zapustili Istro in Kvarner. Poročajo, da je severni del jadranske regije na vrhuncu kratke turistične sezone zapustilo v zapustilo več kot sto tisoč turistov.»Kvarner se je ta vikend izpraznil, ker so odšli Slovenci in Avstrijci. Množično so odhajali tudi Italijani. Največja težava je, ker odpovedujejo rezervacije za september. Odpovedi prihajajo tudi iz držav, ki nas niso uvrstile na rdeči seznam, saj se gostje bojijo, da bo prišlo do spremembe. Kolone, ki smo jim bili priče pred predorom Karavanke, so demotivirale tudi Nemce. Začeli so odpovedovati dopust, ker jih skrbi situacija na mejnih prehodih. V velikih težavah so tudi turistične agencije, saj ni skupinskih potovanj,« je dejalturistični delavec iz Kvarnerja.V srednji Dalmaciji naj bi bilo največ Poljakov, Čehov, Slovencev in Nemcev. Nemci so začeli izbirati Split, saj lahko tja letijo z direktnim letom. Pred vrnitvijo v domovino se menda testirajo, saj ne želijo izgubiti kupnine za vozovnice. Če let ni odpovedan, namreč ni refundacije.Poročajo še, da je na območju Splitsko-dalmatinske županije polovico manj gostov kot lani, a vseeno jih je na tem območju še vedno okoli 85 tisoč. Dodali so še, da je bilo konec tedna na Hrvaškem več kot 200 tisoč prihodov in več kot 1,8 milijona nočitev.