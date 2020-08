Hrvati si lahko oddahnejo, novookuženih mnogo manj

Potem ko so zadnjih nekaj dni zapored Hrvati podirali neslavni rekord v številu novookuženih, so danes objavili boljšo novico. V soboto so testirali 1722 oseb in okužbo potrdili pri 136 osebah. Dve osebi sta umrli, obe pa sta imeli pridružene bolezni.Na Hrvaškem so trenutno aktivni 2213 primeri. Med njimi je 163 oseb na zdravljenju v bolnišnici, od včeraj 16 novih oseb. Med zdravstvenimi delavci je okuženih 200 zdravnikov, zaradi stika s koronavirusno okužbo pa je v samoizolaciji 7519 oseb.Največ novih okužb (77) so odkrili v splitsko-dalmatinski županiji. Na drugem mestu po številu novookuženih je Zagreb (38).Največje število okuženih so na Hrvaškem imeli v petek, ko so okužbo potrdili pri 306 osebah, v nedeljo pa pri 275.Epidemiološka slika se boljša tudi v Sloveniji. V nedeljo so potrdili 14 novih primerov s koronavirusom, medtem ko je bila ta številka v soboto 34.