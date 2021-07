Hrvati se hvalijo: najbolj varni smo, plaže so polne

Hrvaška obala, kamor se zadnje tedne zgrinjajo morja in sprostitve željni turisti, po merilu Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) ostaja obarvana oranžno (Slovenija pa zeleno). Hrvatje ob tem poudarjajo, da je njihova država med vsemi Sredozemskimi kljub temu najbolj varna.Tudi podatki ameriške univerze Johns Hopkins kažejo, da je epidemiološko stanje na hrvaškem boljše kot v Italiji, Grčiji, Španiji in na Portugalskem. Hrvaška turistična zveza poudarja, da je na Hrvaškem incidenca okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih dveh tednih 33, v zadnjem tednu pa 19, kar pomeni, da je v zelenem epidemiološkem območju, medtem ko se stanje v drugih evropskih državah hitro slabša. Najboljše stanje med obalnimi hrvaškimi županijami ohranja Istra, kjer je incidenca na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh le 3. Za primerjavo navajajo, da je 14-dnevna incidenca v Španiji celo 624, Grčiji 292, na Portugalskem 407, na Malti 379 in v Italiji 40.Turistični sektor je hotel, da bi vlada zagotovila obravnavanje Hrvaške po posameznih županijah, kar pa so v ECDC zavrnili. Čeprav je na oranžnem seznamu, pa naša južna soseda zaenkrat uživa dobro turistično sezono, zato je razumljiv strah, da se utegne ta hitro končati, če bi se začela širiti bolj nalezljiva delta različica virusa. Zato so za turiste iz rdečih območij uvedli dodatne ukrepe, napovedujejo pa se že novi.Doselj se na hrvaškem lahko pohvalijo s 50 odstotki več turistov kot v enakem lanskem obdobju. Po podatkih iz e-visitorja, ki jih je pridobil Index.hr, je bilo doslej na Hrvaškem ustvarjenih 4,9 milijona prihodov turistov in več kot 27 milijonov nočitev, kar je za 48 odstotkov več kot lani. Po podatkih e-visitorja je trenutno na Hrvaškem 860 tisoč turistov, od tega jih je okoli 740 tisoč iz tujine. Največ jih je v Istri, na Kvarnerju, v Splitsko-dalmatinski in Zadarski županji. Največ turistov prihaja iz Nemčije, Slovenije, Poljske, Avstrije in Češke.Drugi del julija je tradicionalno eden najbolj turistično obleganih časov na Hrvaškem. Tako je tudi letos, saj so plaže marsikje polne kot v predkoronskih časih. Doslej so v juliju zabeležili več kot 2,3 milijona prihodov in 15 milijonov nočitev, kar je 40 odstotkov več kot lani