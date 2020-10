Hrvati se držijo za glavo, podrli so rekord

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah v 7313 testih potrdili 1867 novih okužb z novim koronavirusom, kar je doslej najvišje dnevno število okužb. Zaradi covida 19 je umrlo še sedem bolnikov, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite. Do danes je bilo najviše dnevno število okužb 1563, ki je bilo zabeleženo v četrtek.



Današnja številka je občutno višja, kot je bila prejšnji petek, ko so potrdili 1131 okužb v 24 urah. Na Hrvaškem so od začetka tedna potrdili 6137 novih okužb s koronavirusom, zaradi covida 19 pa je umrlo 39 bolnikov.



Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je znova največ novih okužb v Zagrebu, kjer so jih v zadnjem dnevu potrdili 580. V vukovarsko-sremski županiji so od četrtka potrdili 68 novih primerov, v siško-moslavinski pa 48. Rekordno dnevno število okužb imajo v primorsko-goranski županiji, kjer so v minulih 24 urah potrdili 102 novih primerov okužbe, pa tudi v istrski županiji, kjer je 46 novookuženih.



Na Hrvaškem je trenutno 8394 aktivno okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 716 bolnikov s covidom 19, med njimi jih je 49 na ventilatorjih. Današnje število bolnikov na zdravljenju v bolnišnicah in na ventilatorjih je tudi najvišje od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Doslej so zabeležili 31.707 okužb. Zaradi covida 19 je doslej umrlo 413 bolnikov. Doslej je okrevalo 22.910 ljudi, izvedli pa so nekaj manj kot 429.000 testov.