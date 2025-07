Hrvati pokazali, kaj je posnel satelit in že objavili nujna navodila, kako se zaščititi

Konec tedna bo prinesel izrazito spremembo vremena z intenzivnimi padavinami in ponekod vetrom, ne le pri nas, pač pa tudi na Hrvaškem, opozarja tamkajšnji državni hidrometeorološki zavod. Ob tem so objavili satelitski posnetek bele proge, ki se razteza od severne Italije skozi zahodno Sredozemlje, kar je povezano z napovedano spremembo vremena.

Civilna zaščita: »To je tisto, kar morate storiti, če vas ujame nevihta«

Uprava civilne zaščite je pred spremembo vremena objavila navodila, kaj storiti v primeru neviht in močnega vetra. V primeru nevihte svetujejo, da se dejavnosti na prostem odložijo. »Če slišite oddaljen grom ali vidite blisk svetlobe, po možnosti pojdite v notranjost, saj je trdna stavba med nevihto najvarnejša lokacija,« navajajo na svoji spletni strani. Pojdite v hišo, stavbo ali avto ter zaprite okna in zunanja vrata. Ne stojte v bližini oken, odprtih vrat, kovinskih stebrov in predmetov, kot so pipe, vtičnice in električna stikala. Priporočajo, da se izogibate tuširanju in kopanju ter izklopite električne in klimatske naprave.

Nujne rezerve za popravilo strehe in razbitih oken Za začasno popravilo poškodb strehe ali za prekrivanje razbitih okenskih stekel imejte v rezervi močno najlonsko folijo ali ponjave, letve in žeblje. Priporočajo tudi zapiranje oken in vrat, spuščanje žaluzij in odmik od okenskih stekel v notranjost stavbe. »Če stavba ni trdno zgrajena in se pričakuje orkanski veter, se zatecite v klet ali trdno zgrajeno stavbo, najprej zaprite vodo in plin na glavnem ventilu ter izklopite elektriko na glavnem stikalu, da preprečite sekundarno škodo.«

»Po koncu nevihte ostanite v zaprtih prostorih vsaj trideset minut. Na prostem se zatecite v nižje ležeča območja, kot so grape, soteske ali doline, in v gozdu pod grmovje ali nizka drevesa,« so navedli. »Izogibajte se vrhovom hribov, odprtim poljem, plažam in plavanju v vodi,« še piše v priporočilih.