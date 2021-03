Hrvati po treh mesecih odprli lokale, nekaterim pa se to ne izplača (FOTO)

Po treh mesecih lokali ponovno odprti. FOTO: Nel Pavletic/pixsell Pixsell

Nekaterim se ne izplača

Na Hrvaškem so danes po treh mesecih ob strogih epidemioloških ukrepih znova lahko odprte terase gostinskih lokalov. Mogoči so tudi treningi v zaprtih športnih objektih. Številni so izkoristili priložnost, da znova spijejo kavo na terasah barov. Teh sicer nekateri lastniki gostinskih lokalov vendarle niso odprli.Terase gostinskih lokalov bodo lahko obratovale med 6. in 22. uro. Biti morajo popolnoma odprte. Razdalja med mizami mora znašati najmanj tri metre, med stoli pa najmanj meter in pol, če ne gre za člane istega gospodinjstva. Vstop v zaprti del objekta bo dovoljen samo za uporabo sanitarij, ob čemer bo obvezna maska, je določil nacionalni štab civilne zaščite.Glede na velikost terase so omejili število gostov, ki so lahko istočasno na njej. Po poročanju hrvaških medijev tako lastniki gostinskih lokalov z manjšimi terasami danes sploh niso odprli svojih teras, ker so ocenili, da se jim ne izplača. Hrvaška vlada je napovedala, da bodo gostincem tudi marca izplačali nadomestila v enakem znesku kot v prejšnjih treh mesecih, ko niso smeli obratovati zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom.