Hrvati o slovenskem predsedovanju EU: Ena stvar je pozitivna

»Drugače od leta 2008 Slovenija nima več podobe vzorne članice EU,« o našem drugem predsedovanju EU piše Augustin Palokaj v hrvaškem Jutarnjem listu. Pravi, da je bila ob prvem predsedovanju priljubljena država, z večjim vplivom, kot bi ji takrat pripadal. Danes, ko prevzemamo drugo predsedovanje, je vse drugače, le Janez Janša se ponavlja iz leta 2008.



Palokaj izpostavlja, da je Slovenija danes bolj negativna kot pozitivna in da se mediji ne ubadajo več s tem, kaj lahko Slovenija naredi za enotnost EU ali za stabilnost zahodnega Balkana, ampak kako preživeti teh šest mesecev in preprečiti, da povzroči kakšno škodo. Janša po njegovem ni več takšen kot je bil leta 2008, pod njegovo vlado pa se je spremenila tudi Slovenija. Izpostavlja medijske pritiske, neimenovanje delegiranih tožilcev, afero z 'nedokumentom', v kateri naj bi se omenjalo spreminjanje meja na Balkanu, kar bi lahko pripeljalo do novih spopadov v regiji. Omenja tudi Janševo bližino ne samo z Orbanom, ampak tudi z drugimi radikalnimi politiki Evrope, kar da skrbi tudi njegove donedavne in celo nekatere zdajšnje zaveznike z desnega centra. Tudi zaradi navijaštva za Donalda Trumpa, ki da si je želel razpad EU.



Avtor članek sklene z besedami, da je ne glede na vse prej našteto ena stvar v slovenskem predsedovanju pozitivna: imamo pripravljeno in izkušeno administracijo, s katero bo Slovenija brez težav opravila to predsedovanje.

Komentarji: