Hrvati ne popuščajo, bojkoti trgovin se nadaljujejo

Hrvaški potrošniki še naprej stopnjujejo pritisk na prodajalce in izvajajo bojkote trgovin. V sredo zvečer so zaključili z bojkotom treh trgovskih verig, v vseh pa so se vzdržali nakupa nekaterih izdelkov, predvsem gaziranih pijač v plastenkah, vode in detergentov za pranje posode.

V novem krogu bojkotov, ki se začenja v soboto in bo trajal en teden, se bodo osredotočili na novo trgovsko verigo, tokrat bo to Konzum, bojkoti pa bodo seveda potekali tudi jutri, kot že nekaj petkov zapored. Pri katerem trgovcu ne bodo kupovali, izbirajo potrošniki sami na družabnih omrežjih, glasove nato moderatorji preštejejo in tako določijo, katere trgovine bodo v naslednjem valu ostale brez kupcev in posledično brez denarja.

Dosedanji bojkoti so bili pri naših južnih sosedih, kjer je inflacija decembra narasla na rekordnih 4,5 odstotka, kar je bilo največ v celotni Evropski uniji, izredno uspešni. Že med prvim so bila parkirišča pred nakupovalnimi središči povsem prazna, prav tako je bilo prejšnji teden v nakupovalnih centrih komaj kaj ljudi.

Prejšnji petek je hrvaška davčna uprava objavila prve podatke o finančnih posledicah bojkota. Primerjali so število in skupni znesek izdanih računov v enakem časovnem obdobju prejšnjih petkov. Rezultati so pokazali, da je v segmentu maloprodaje v primerjavi s petkom, 17. januarja 2025, število transakcij padlo za 31, skupni promet pa kar za 42 odstotkov.

So pa prejšnji teden organizatorji šli še korak dlje od običajnega bojkota trgovin, pozvali so namreč, naj se potrošniki poleg fizičnega nakupovanja vzdržijo tudi spletnega.