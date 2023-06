Hrvati nad tigraste komarje z uvoženimi sterilnimi samci

V boju proti tigrastim komarjem bodo na jugu hrvaške Istre letos v naravo spustili 1,2 milijona sterilnih samcev. Na ta način želijo zmanjšati populacijo te invazivne vrste komarjev in uporabo insekticidov na območju, isto metodo pa nameravajo uporabiti tudi drugod na Hrvaškem, poroča hrvaški Jutarnji list.

Isto metodo so na jugu hrvaške Istre prvič uporabili lani, ko so 10.000 sterilnih komarjev spustili v naravo z dveh lokacij v Premanturi. Letos jih bodo spustili s 25 lokacij, je za Jutarnji list napovedal Nediljko Landeka iz epidemiološke službe izobraževalnega zavoda za javno zdravstvo istrske županije.

Gre za sterilne samce vrste Aedes albopictus, ki ne pičijo in so jih tako kot lani tudi letos uvozili iz Bologne.

Zmanjšati želijo populacijo komarjev

Po napovedih Landeka bodo začeli sterilne komarje gojiti tudi na Hrvaškem, in sicer na njihovem zavodu v Pulju, to metodo krčenja populacije tigrastih komarjev pa nameravajo začeti uporabljati tudi drugod po državi.

Izpostavil je še, da lahko sterilne komarje gojijo tudi prebivalci in da gre za ekološko metodo, s katero ne ogrožajo drugih koristnih žuželk.

Tehnika sterilnih žuželk je biološka metoda krčenja ciljne vrste s spustitvijo sterilnih samcev v naravo, ki se nato parijo z divjimi samicami. Samica izleže neoplojena jajčeca in tako ne dobi potomcev, kar vpliva na zmanjšanje populacije komarjev pa tudi na zmanjšanje potrebe po uporabi insekticidov v okolju.

Samice tigrastih komarjev se hranijo s krvjo ljudi in toplokrvnih živali ter tako lahko prenašajo tudi različne virusne bolezni. Dejavne so podnevi in ponoči, razmnožuje pa se lahko že na manjših vodnih površinah, kot so npr. voda za zalivanje domačih vrtov, voda v cvetličnih koritih ali v odvrženih pločevinkah.