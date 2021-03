Hrvati na lovu za meteoritom, ki je padel na območje Dalmacije

Hrvati so na lovu za meteoritom, ki je konec februarja padel na območje Dalmacije. Zabeležile naj bi ga kar štiri kamere meteoritske mreže. Verjamejo, da je 'preživel' vstop v atmosfero, zato je hrvaška meteoritska mreža organizirala iskalno akcijo.



Dobro bi bilo, da ga najdejo čim prej, saj naj bi bi lahko bil izjemno občutljiv na vlago in ostale vplive iz okolice. Po najdbi bi ga bilo najbolje shraniti v vakuumu.



»Meteor začne goreti na približno 140 kilometrih višine, na 40 kilometrih pa izgori in ugasne. Če ni do konca zgorel ali razpadel, se zgodi neke vrste temni let. Zelo pomembni so vetrovi in vse ostale meteorološke mere, da lahko določimo, kam bi lahko padel,« so pojasnili.



Iskalno območje so zožili na 150 metrov širine in dva kilometra dolžine. Najdba je vedno koristna in dobra za znanost. Vrednost meteoritov, odvisno od sestave, je na tržišču različna, a najpomembnejši so za astronome, saj na tak način izvemo veliko o osončju.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: