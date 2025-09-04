KONEC PRIHODNJEGA LETA

Hrvati čez vinjete naredili križ

Hrvati se pripravljajo na nov sistem avtocestnega cestninjenja. Še naprej bo treba plačevati po prevoženem kilometru.
Fotografija: Vsak račun in način plačila bo kril le eno registracijo. FOTO: Ranko Suvar/Cropix
Odpri galerijo
Vsak račun in način plačila bo kril le eno registracijo. FOTO: Ranko Suvar/Cropix

A. B.
04.09.2025 ob 05:10
A. B.
04.09.2025 ob 05:10

Konec prihodnjega leta naj bi na hrvaških avtocestah le zaživel dolgo pričakovani nov sistem cestninjenja. Upanje, da bo ta podoben slovenskemu, torej da bi bil v obliki nakupa vinjet, je, kot je poročal Jutarnji list, dokončno ugasnilo. Iz osnutka zakona o cestninjenju, ki je bil prejšnji mesec v javni razpravi, izhaja, da bo treba cestnino še naprej plačevati po prevoženem kilometru.

Vozniki lahkih vozil, to je motornih koles, avtomobilov in tovornjakov z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 3,5 tone, bodo lahko izbirali med modelom cestninjenja z odčitavanjem registrske tablice ali z uporabo naprave ETC (gre za podoben sistem, kot smo ga pred uvedbo vinjet v obliki plačevanja cestnine s tablicami ABC poznali v Sloveniji). Medtem ko bodo vozniki težkih vozil cestnino lahko plačevali izključno z napravo ETC.

Vozniki osebnih vozil bodo, ne glede na to, kateri način bodo izbrali, morali ob registraciji vnesti številko svoje registrske tablice, kar pomeni, da bo vsak račun in vneseni način plačila kril le eno registracijo. Souporaba ene naprave ETC med več uporabniki, kar je bila do zdaj običajna praksa, bo tako preteklost.

Nikoli nismo opazili, da bi Slovenci, Avstrijci, Madžari ali Slovaki šli na ulice in zahtevali odpravo vinjet.

Jutarnji list še poroča, da so v javni razpravi nekateri zaman pozivali k vinjetam. Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo zagovarja idejo, da je zaračunavanje na kilometer pravičnejše od zaračunavanja na podlagi določenega časovnega obdobja. Pa četudi izkušnje iz sosednjih držav, ne samo Slovenije, ampak tudi Avstrije in Madžarske, to prepričanje ovržejo.

»Nikoli nismo opazili, da bi Slovenci, Avstrijci, Madžari ali Slovaki šli na ulice in zahtevali odpravo vinjet ter uvedbo cestnin po hrvaškem modelu. Morda zato, ker na primer za celoletno vožnjo po avtocesti plačajo enako kot za povratno vožnjo v tri smeri na odseku Zagreb–Split. Da ne omenjamo, kako nepošteni so Nemci, ki voznikom sploh ne zaračunavajo vožnje po njihovih avtocestah,« so vse skupaj še komentirali v omenjenem časniku.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Hrvaška elektronsko cestninjenje vinjete cestnina promet avtocesta gneča

Priporočamo

Premium
Primorka Ana tokrat nategnila Britance?! Predstavlja se kot humanitarka ...
Dušana zmedla prosojna obleka: »Zdrav fant sem in sem gledal tja, kamor ne bi smel«
Trije znaki kitajskega horoskopa, ki se jim septembra obeta bogastvo
Photo
Slovenija dobila novo misico! Za Miss Universe okronali Hano Klaut (FOTO in VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Primorka Ana tokrat nategnila Britance?! Predstavlja se kot humanitarka ...
Dušana zmedla prosojna obleka: »Zdrav fant sem in sem gledal tja, kamor ne bi smel«
Trije znaki kitajskega horoskopa, ki se jim septembra obeta bogastvo
Photo
Slovenija dobila novo misico! Za Miss Universe okronali Hano Klaut (FOTO in VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.