Hrvati čez Slovenijo v šoping, v Trstu pa doživetje kot iz nočne more

Istrani že tradicionalno hodijo v nakupe v Italijo, da bi nekoliko privarčevali, a tokrat se je načrt nekaterih izjalovil. Pri izhodu iz trgovskega središča so jih zaustavili carabinieri in ker pri sebi niso imeli negativnega testa, jih je nakup stal mnogo več, kot če bi ga opravili doma. Plačati so morali kazen v vrednosti 400 evrov na osebo.



Hrvatje iz Istre in Kvarnerja lahko brez težav prehajajo mejo med Hrvaško in Slovenijo, a pri vstopu v Italijo jih lahko kjerkoli na območju Italije ustavi policija, ki tujce evidentira in od njih zahteva test na korono, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Če testa pri sebi nimajo sledi kazen.



»Na izhodu iz Montedora, v trgovskem središču Milje ob italijansko-slovenski meji, smo se z vrečkami v rokah napotili proti avtomobilu, ko so nas zaustavili carabinieri. Zahtevali so dokumente, nas pospremili do avtomobila in na koncu želeli še test na covid-19. Ker ga nismo imeli, smo morali plačati nekaj sto evrov kazni,« je za Glas Istre povedal sogovornik iz Pulja, ki je ogorčen sam nad sabo. Dodal je, da so vse iz avtomobila po opravljenem nadzoru pospremili do izstopa iz države.

»Če imate 500 evrov viška, le pojdite«

Tudi druga sogovornica je pritrdila, da italijanski policisti nadzirajo Trst in če vidijo hrvaške registrske tablice, bodo avtomobil po vsej verjetnosti tudi ustavili. Sama je imela pri sebi test, tako da težav ni imela. Je pa Hrvatom svetovala: »Ne tvegajte, ker boste morali plačati kazen. Če imate nekaj 500 evrov viška, potem pa le pojdite«.



Kot piše Glas Istre, so v stik stopili tudi s carabinieri v Trstu, kjer so jim povedali, da je kazen 400 evrov na osebo in spremstvo do središča Trsta na testiranje. Če je test pozitiven, pa je posamezniku treba plačati še dodatno kazen zaradi ogrožanja zdravja tamkajšnih prebivalcev. A v zgornjem primeru so bili kot kaže nekoliko milosti, saj so Hrvate »le« pospremili do meje in jih oglobili z eno kaznijo.