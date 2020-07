Hrvati besnijo: Lažne novice nam odganjajo turiste

Na Hrvaškem so nekateri prepričani, da želijo nemški mediji odvrniti Nemce od potovanja na Hrvaško. FOTO: Getty Images/istockphoto

Potem ko se je Nemčija razpisala o divjih zabavah, ki kljub epidemiji novega koronavirusa potekajo na razvpiti plaži Zrće na Pagu, in je televizijska hiša RTL objavila celo posnetke, s katerih je razvidno, da se pred klubi vijejo dolge vrste, v njih pa na stotine zabave željnih dopustnikov niti slučajno ne razmišlja o kakšni socialni distanci, so se na Hrvaškem odzvali burno.Na poročanje, da nihče ne nosi mask in na sploh ne spoštujejo splošnih priporočil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, se je odzval tudi hrvaški zunanji ministerin dejal, da se »ljudje obnašajo kot ljudje« in da se to ne da vedno preprečiti. Dodal je, da so že izvedli nadzor v 250 nočnih klubih in v 68 izrekli opomin zaradi kršenja pravil.Hrvaški mediji pa o poročanju nemških kolegov pravijo, da je Hrvaška v kratkem času naredila pot od ljubljenke nemških medijev do žrtve lažnih novic, ter citirajo lastnike nočnih klubov na razvpiti plaži, ki zatrjujejo, da gneče pri njih ni. Eden izmed lastnikov je dejal, da imajo dovoljenje na 3000 kvadratnih metrih imeti do 900 gostov, da pa v zadnjih dneh niso imeli po več kot 200 ljudi hkrati., župan Novalije, kjer so že junija prepovedali festivale na Zrću, je našel pojasnilo za videoposnetke tamkajšnjih divjih zabav. »Na spletu je veliko materiala, fotografij in videoposnetkov iz preteklih sezon in možno je, da so objavili kaj od tega. Lahko pa se tudi manipulira s posnetki,« je povedal za Večernji list in dodal, da je bil prispevek nemške televizije kot plačan oglas nekoga, ki ga moti, da ima Hrvaška nekaj turistov.Tudi predstavniki Hrvaške turistične skupnosti menijo, da je bilo v Nemčiji v zadnjem času več prispevkov o Hrvaški z negativnim podtonom ter netočnih objav o njihovi državi in novem koronavirusom.»Naša država je nemškim medijem manj simpatična, odkar raste število Nemcev na dopustu na Hrvaškem. Od začetka julija jih je prišlo skoraj 350.000, kar je 16 odstotkov manj kot v prvih treh tednih julija lani,« piše Večernji list in dodaja, da malokdo verjame, da se obravnavanje hrvaške v nemških medijih slabša slučajno. Nekateri v hrvaškem turizmu so prepričani, da so nemški mediji dobili namig, naj ne promovirajo potovanj v tujino.