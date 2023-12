Hrvate stresel močan potres: »Tresla so se okna, treslo se je pohištvo. Cela hiša se je tresla«

Iz Hrvaške poročajo o močnem potresu. Dalmacijo je ob 19.56 stresel potres z magnitudo 3,8, poroča Evro-mediteranski seizmološki center (EMSC).

Žarišče potresa je bilo 17 kilometrov zahodno od Splita, 5 kilometrov severozahodno od Trogirja na globini 10 kilometrov, poroča EMSC.

»Močno grmenje in grmenje«, »Tresla so se okna, treslo se je pohištvo in stvari na njem. Cela hiša se je tresla«, »Neprijeten zvok in močan udarec v hišo«, so navedli odzive občanov na spletni strani EMSC.