Hrvaško stresel potres, tresenje čutili tudi v Sloveniji

Ob 10.58 je osrednjo Hrvaško ponovno močneje streslo. Po prvih podatkih je bil epicenter blizu Siska, magnituda pa 4,1 (sprva so poročali o magnitudi 4,1).



Kratkotrajno podrhtavanje tal so čutili tudi v hrvaški prestolnici, da so čutili tresenje tal pa poročajo tudi posamezni prebivalci Bosne in Hercegovine ter Slovenije.



»Precej se ga je čutilo. Bil je precej močan, je zapisal eden izmed komentatorjev,« uporabnikov aplikacije Evromediteranskega seizmološkega centra (EMSC). »Ta je bil specifičen, najprej je grmelo nekaj časa, nato se je tresla cela hiša,« je zapisal drug uporabnik. »Kot da je nekaj eksplodiralo,« pa je potres komentiral uporabnik iz Petrinje, ki jo je močno prizadel potres 28. decembra lani. Tudi danes iz Petrnije poročajo, da se je med tresenjem dal porušil del sicer že prej poškodovane stavbe.

