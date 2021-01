Hrvaško stresel potres, čutili smo ga v Sloveniji

Občine, iz katerih prebivalci poročajo, da so čutili tresenje tal. FOTO: Arso

Ob 13.01 so hrvaški seizmografi zabeležili potresni sunek z epicentrom 17 kilometrov zahodno od Petrinje na globini 10 kilometrov. Magnituda potresa je bila 4,1. To je bil že 26. potres tam v zadnjih treh dneh.Prebivalci poročajo, da so potres močno čutili na območju Siska, Gline in Petrinje, da pa je bilo tresenje tal kratkotrajno. »Dvakrat zapored je zaropotalo in zatreslo hišo. Tresenje je bilo kar močno, a kratko, dve do štiri sekunde,« po poročanju hrvaških medijev pripovedujejo prebivalci. Tresenje so čutili tudi v Zagrebu.Urad za seizmologijo Agencije RS za okolje (Arso) poroča, da je imel potres 33 kilometrov vzhodno od Karlovca magnitudo 3,5. Tla so se na Hrvaškem tresla že ponoči; potres ob 2.50 je imel po podatkih Arsa epicenter 23 kilometrov južno od Zagreba magnitudo 2,7.