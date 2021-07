Hrvaško močno streslo, ljudje bežali na ceste

Ob 15.43 uri se je na območju Sisačko-moslavačke županije na Hrvaškem čutilo močno podrhtavanje tal. Magnituda potresa z epicentrom pri Petrinji je nila 3,8. Po potresu je ob 16. uri sledil še popotresni sunek z magnitudo 1,8.»Zidovi so se tresli«, »Zelo močan potres«, »Grozljivo. Močna detonacija in tresenje«, »Celo hišo je treslo nekaj sekund«, »Močno se je zatreslo. Vsi so pobegnili na cesto«, so nekateri od komentarjev prebivalcev območja, kjer se je potres najbolj čutilo.