Hrvaško bo udaril Lucifer! Temperature bodo šle čez 40 °C, meteorologi s posebnim opozorilom

Vročinski val, ki bo zajel naše kraje, po pisanju hrvaških medijev povzroča meteorološki pojav, anticiklon, ki se premika iz Afrike in potiska topel zrak nad italijanski polotok. Imenovali so ga Lucifer. Vrhunec bo v sredo, ko bo zajel celotno Hrvaško in tudi Slovenijo.

Zajel nas bo drugi vročinski val letos in bo močnejši od prvega. V Sloveniji bodo temperature krepko presegle 30 stopinj Celzija, največ v sredo, ko bo okoli 35 stopinj.

Na Hrvaškem bo še topleje. Visoke temperature bodo trajale ves teden in bodo po pisanju 24sata lahko segle tudi prek 40 stopinj Celzija.

DHMZ je objavil posebno opozorilo pred vročinskimi valovi. V ponedeljek bodo Luciferja najbolj občutili prebivalci Karlovca, ki so v oranžni barvi, kar je eno stopinjo pod najnevarnejšo stopnjo za vročinske valove. V torek se bodo Karlovcu na oranžno označenem zemljevidu pridružili Zagreb, Gospić in Dubrovnik, v sredo pa skoraj vsa Hrvaška, od Osijeka do Dubrovnika. Za četrtek je največja nevarnost vročinskega vala označena za Dubrovnik, ki je v rdečem.

Kako se bodo temperature stopnjevale. FOTO: Zaslonski Posnetek

NIJZ opozarja

Na NIJZ ob napovedanih visokih temperaturah, ki bodo v teh dneh v večjem delu države presegle 30 stopinj Celzija, opozarjajo na škodljive vplive vročine na zdravje. Zlasti starejši, otroci, nosečnice in nekateri bolniki morajo poskrbeti za zmanjšanje izpostavljenosti vročini in zaščito, za primerna oblačila, lahko hrano in dovolj tekočine.

Daljše obdobje vročine lahko po njihovih navedbah povzroči različne težave in pregretje telesa. Posledice se kažejo v kožnih izpuščajih, vročinskih krčih, vročinski izčrpanosti, omedlevici oz. kratkotrajni izgubi zavesti in vročinski kapi.

Pomembno zadrževanje na hladnem, lahka hrana in dovolj tekočine

Težave preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto, da denimo zmanjšamo izpostavljenost vročini, pri čemer hladimo prostore in sebe, se umaknemo v senco ali v hladnejše prostore. Prostore hladimo in ohranjamo hladne, tako da zračimo ponoči, zgodaj zjutraj in zvečer, čez dan pa manj.

Na NIJZ svetujejo uporabo senčil, ki odbijajo sončne žarke in s tem močno zmanjšajo segrevanje prostorov. Izključimo vse električne naprave, ki jih ne potrebujemo, saj se tudi v stanju pripravljenosti segrevajo in tako dodatno ogrevajo prostor.

Priporočajo uživanje brezalkoholnih pijač, najbolje hladne vode, pri čemer je primerna temperatura vode iz pipe. Ne uživajmo pijač, ki vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja, saj te pijače povečajo odvajanje tekočine iz telesa. Na NIJZ pozivajo, naj pijemo tudi, če nismo žejni.

Pri večji telesni aktivnosti so potrebe po tekočini bistveno večje, odrasli naj bi na dan zaužili 1,5 litra tekočine, v vročini pa več, približno dva litra na dan, ob telesnem naporu pa še več.