Hrvaški turizem: takšne so njihove številke

Bolje ob vrhuncu sezone

Hrvaško je po pričakovanjih koronavirus precej prizadel. FOTO: Tomi Lombar

Največ gostov v Rovinju

Z mnogih koncev Hrvaške so, zlasti ob začetku poletja, prihajale slike praznih plaž in opustošenih običajno polnih turističnih mest. Med poletjem se je gneča ponekod že vrnila, številke pa kažejo, da je koronavirus tudi hrvaški turizem precej prizadel.Po podatkih eVisitorja, v katerega so se letos toliko bolj dosledno vpisovali turisti na Hrvaškem, so naši južni sosedje od začetka leta pa do sredine avgusta zabeležili 5,8 milijona obiskovalcev, kar predstavlja 41 odstotkov lanskega izida, in 38,7 milijona prenočitev, kar je 52 odstotkov v primerjavi z lanskimi številkami.Slovenci smo v juniju in juliju na Hrvaškem ustvarili 4,841.914 prenočitev (v istem obdobju lani 6,209.358). Lani je ta številka predstavljala 10,88 odstotka vseh prenočitev v prvih dveh poletnih mesecih, letos pa je bil ta delež nekoliko večji – 18,38.Hrvate je nekoliko bolj zadovoljil obisk ob vrhuncu sezone: v prvih dveh tednih avgusta je bilo turistov 1,7 milijona (63 odstotkov v primerjavi z 2019) in 12,2 milijona prenočitev (70 odstotkov v primerjavi z 2019). Samo prejšnji vikend (od 14. do 16. avgusta) je bilo turistov 312.000 in z njimi 2,2 milijona nočitev.»Vrh sezone je že za nami, to ponavadi predstavljata prva dva konca tedna v avgustu. Ti podatki so za nas pomembni, da bomo lahko še naprej zadržali kontinuiteto prisotnosti na turističnem tržišču, še posebej v kontekstu Hrvaške kot celoletne destinacije. Napovedi za preostanek avgusta so še vedno dobre, a je zelo pomembno, da ravnamo odgovorno in se držimo predpisanih epidemioloških smernic, saj bomo le z njimi lahko še naprej ustvarjali turistični promet v naši državi,« je povedal direktor hrvaške turistične zvezeNa Hrvaškem so po pričakovanjih beležili tudi porast domačih gostov: v juniju in juliju jih je bilo 19,81 odstotka več kot lani, v prvih dveh tednih avgusta pa 22,3 odstotka več.Med najbolj priljubljenimi destinacijami je Istra, je poročal HRT. Največ prenočitev so zabeležili Rovinj, Poreč, Split, Medulin in Crikvenica.Največ turistov na Hrvaškem prihaja iz Nemčije, sledijo ji Slovenija, Poljska, Češka in Avstrija. Zadnja je zlasti zaostrila svoje pogoje na mejah, zato je delež njenih turistov letos poleti upadel za približno 50 odstotkov.