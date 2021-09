Hrvaški predsednik v ameriški oddaji dvignil veliko prahu: Hvala, Zoran (VIDEO)

Hrvaški predsednikje trenutno na obisku v Ameriki. Poleg tega, da je imel govor na sedežu Združenih narodov, je nehote postal zvezda na televiziji Fox News, kjer ga je osebno nagovorila voditeljica oddaje.Beseda je tekla o prebežnikih iz Afganistana in o tem, katere države bi jih morale sprejeti. Milanović je avgusta dejal, da bi morali vsi migranti najti svoje mesto v ZDA. V oddaji so predvajali izjave evropskih predsednikov in visokih državnikov. Začeli so s francoskim predsednikom, ki je dejal, da se mora Francija zavarovati pred migranti.Nato je bil na vrsti avstrijski notranji minister, ki je dejal, da ni razloga, da bi Afganistanci zdaj prišli v Avstrijo. Po izjavi Milanovića, da naj migranti najdejo svoje mesto v Ameriki, pa je voditeljica dejala: »Hvala, Zoran.«