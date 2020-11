Hrvaški predsednik popenil: Ko mi nekdo omeni policijsko uro, bi ga stlačil v marico

»Prvi bom, ki bo podprl 'lockdown', ne pa policijske ure. Da ne morem po 20. uri na cesto in moram pojasnjevati, zakaj sem psa peljal ven ... Tega ne bom nikomur pojasnjeval!« se je na posnetku, ki ga je predvajal HRT, razjezil predsednik Hrvaške. Pravi tudi, da bo prvi, ki bo stopil na ulico v primeru policijske ure.»Zapiranje kavarn, lokalov, prepoved javnih zbiranj, zapiranje restavracij, ki še delajo ... Vi na odprtem nosite maske, ljudje v kavarnah pa brez. V redu, če se odločijo za to, se bo s tem moralo živeti. A ko mi nekdo omeni policijsko uro, bi ga stlačil v marico. Kajti policijska ura je enako streljanje, je enako pripiranju, je enako enormnim kaznim ... In potem pridemo do vrhunca te farse: kazni 500 in 100 evrov, ki se izrekajo prekrškarjem, bodo morala jutri izvršiti sodišča. Veste, katero sodišče bo to pripeljalo do konca? Nobeno!«Na Hrvaškem so sicer v zadnjih 24 urah potrdili 1165 primerov novega koronavirusa (pozitivnih vzorcev je bilo 22,8 odstotka), 32 oseb pa je umrlo.