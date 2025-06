Hrvaški poslanec zapustil zasedanje: »To je podtikanje slovenske desnice, neonacisti so jih podpirali!« (VIDEO)

Odbor za peticije Evropskega parlamenta je potrdil predlog resolucije o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, katere pobudnica je slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS).

Po današnji potrditvi na odboru bo o resoluciji na julijskem plenarnem zasedanju glasoval še Evropski parlament. Predlog resolucije, ki je bil danes potrjen s 17 glasovi za, enim proti in brez vzdržanih, so v odboru za peticije pripravili v skladu z odločitvijo na januarski seji odbora. Poslanci S&D, Zelenih in liberalcev (Renew) so današnje glasovanje obstruirali.

Resolucija poudarja pomen ohranjanja spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi, pri čemer med drugim izpostavlja zločine jugoslovanskega komunističnega režima v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni, vprašanje povojnih pobojev in množičnih grobišč ter spoštovanje zgodovinskega spomina.

Hrvaški evropski poslanec zapustil zasedanje

Hrvaški evropski poslanec Gordan Bosanac je zato zapustil zasedanje odbora Evropskega parlamenta v Strasbourgu, kjer so glasovali o resoluciji »Ohranjanje spomina na žrtve komunističnega obdobja po drugi svetovni vojni v Sloveniji«, ker je, kot je ocenil, revizionistična in nesprejemljiva, navaja Jutarnji list.

»Skupaj s kolegi iz Zelenih, S&D, Renew Europe in Levice sem zapustil današnje zasedanje odbora Evropskega parlamenta za peticije, kjer so glasovali o resoluciji »Ohranjanje spomina na žrtve komunističnega obdobja po drugi svetovni vojni v Sloveniji«. To je dokument, ki ga slovenska desnica namesto za zgodovinsko natančnost in priznanje žrtev tistega tragičnega obdobja uporablja za lažno interpretacijo zgodovine in lastne volilne namene,« je dejal Bosanac.

Revizionistična resolucija?

»Takšna resolucija,« pojasnjuje Bosanac, »je revizionistična in nesprejemljiva. Avtorji resolucije so prezrli kontekst druge svetovne vojne, zanemarili dejstvo okupacije Slovenije in narodnoosvobodilni boj slovenskega ljudstva proti okupatorjem zreducirali na 'komunistično nasilje',« je v imenu pisarne Gordana Bosanca sporočila agencija Melden, ki je priložila tudi posnetek njegovega nagovora ob odhodu s seje odbora.

Namesto da bi takšne resolucije prispevale k politiki spomina, ki spodbuja spravo in ne delitev ali politične instrumentalizacije – ta resolucija je ravno nasprotna – je ustvarila delitve znotraj parlamenta in se uporablja za čisto politično instrumentalizacijo.

S podporo neonacistov

Bosanac je izjavil tudi, da je bil celoten postopek sprejemanja resolucije zelo problematičen, saj je bil izveden brez pogajanj s strankami, ki spoštujejo zapuščino antifašističnega boja, zato so sprejeli revizionistično resolucijo s tesno večino na desnici, kar je nato zahtevalo podporo neonacistične stranke AfD, avstrijskih svobodnih demokratov, italijanskih neofašistov iz stranke Bratje Italijani in madžarske desnice.

»Moj trud in delo sta bila poplačana«

»Tudi Evropski parlament ni spregledal zavržnega dejanja Golobove vlade, ki je ukinila dan spomina na žrtve komunizma. Evropski parlament s svojo današnjo resolucijo sprejeto na odboru za peticije, najmočnejšim orodjem, poziva Golobovo vlado, naj ta dan Slovencem vrne. Moj trud in delo sta bila poplačana,« je po glasovanju sporočila evroposlanka Tomc.

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) pa je v odzivu zapisal, da je stranka SDS s tem zlorabila Evropski parlament za napad na slovensko vlado ter politizacijo in relativizacijo občutljivega zgodovinskega obdobja.

Evropska poslanca Marjan Šarec in Irena Joveva sta medtem sporočila, da so glasovanje obstruirali, ker »niso želeli dati legitimitete popolnoma revizionističnemu besedilu«.