Hrvaški otok, ki mu pravijo tudi oaza miru

Mljet je v južni Dalmaciji in je osmi največji hrvaški otok. Je eden najbolj neokrnjenih otokov na Jadranu. Imenujejo ga tudi oaza miru. Njegova dolžina znaša 37 km, širok pa je okoli tri kilometre. Na otoku prevladujejo apnenčasti grebeni in številne kraške doline, ker pa kar 70 odstotkov površine prekrivajo borovi gozdovi, mu pravijo tudi najbolj zeleni dalmatinski otok. Narodni park Mljet zaseda tretjino otoka in igra pomembno vlogo pri odločitvi številnih turistov, da ga izberejo za svojo počitniško destinacijo. Otok je odlično izhodišče tudi za kolesarje in pohodnike, saj so po njem prepredene številne kolesarske, sprehajalne in pohodne poti.

