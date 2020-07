Hrvaški minister razkril njihovo največjo težavo

Epidemija novega koronavirusa na Balkanu ne pojenja. Na Hrvaškem so danes potrdili 78 novih okužb, v BiH 313, v Srbiji pa 321.



Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah opravili 1.448 testov, pozitivnih je bilo 78, število aktivnih okužb je 749. V bolnišnicah se zdravi 130 oseb, šest na intenzivni negi. Umrle so tri osebe. V zadnjih dneh število okužb pri naših južnih sosedih narašča; včeraj so sporočili, da se je v 24 urah pred tem okužilo 71 ljudi, dan prej 41.



Minister za zdravje Vili Beroš je povedal, da se je v zadnjem tednu dni okužilo 464 oseb, od tega jih 44 dela v zdravstvenem sistemu, umrlo je 16 ljudi, od katerih so bile štiri na respiratorjih. Dodal je, da je 14-dnevna incidenca 25,4 na sto tisoč prebivalcev. Minister je povedal še, da so problematične še vedno poroke; eno žarišče je še vedno povezano s poroko v Ivankovu, novo je nastalo na poroki v Našicah oziroma v okolici Sinja.



V Srbiji so v zadnjih 24 urah testirali 8.804 osebe, 321 testov je bilo pozitivnih. Umrlo je še sedem ljudi, s čimer se je število smrtnih žrtve povzpelo na 565. V bolnišnicah je 4.353 pacientov, na ventilatorjih 150.



V BiH so testirali okoli 1.800 ljudi, v Federaciji BiH so potrdili 210 okužb, v Republiki Srbski pa 95, v okrožju Brčko osem. Najhuje je v Sarajevski županiji, kjer so od srede potrdili 75 primerov. Skupaj je sicer covid 19 v BiH do zdaj zahteval 328 žrtev.