Hrvaški minister po objavi šokantnega posnetka odstopil: to je sporočil sredi noči (VIDEO)

Podpredsednik hrvaške vlade in minister za kmetijstvo Josip Dabro je minulo noč sporočil, da odstopa, potem ko je v javnost prišel posnetek, na katerem strelja s pištolo skozi okno vozečega avtomobila. Odstop je naznanil na družbenem omrežju Facebook, ob tem pa pojasnil, da se je za to odločil iz moralnih razlogov.

Hrvaški dnevnik Jutarnji list je v petek na spletnem portalu objavil posnetek, na katerem je videti ministra, ki kot sopotnik iz avtomobila z ročno pištolo izstreli več nabojev skozi spuščeno okno vozila. Po navedbah časnika naj bi posnetek nastal minulo poletje in v bližini naseljenega kraja.

Minister iz manjše koalicijske stranke Domovinsko gibanje (DP) je pojasnil, da gre za posnetek zasebne narave, ki je nastal, še preden je zasedal funkcijo v vladi.

Za svoje obnašanje se je opravičil, obenem pa dodal, da s tem ni nikogar ogrožal, saj da ni koristil pravih nabojev, pač pa manevrsko oz. vadbeno strelivo. Poudaril je, da gre za registrirano pištolo, ki si jo zakonito lasti.

Sredi noči se je posul s pepelom

Predsednik največje opozicijske stranke SDP Siniša Hajdaš Dončić je ministra pozval k odstopu. Dabro je nato ponoči naznanil odstop iz moralnih razlogov.

Na Facebooku je ob tem zapisal, da si je v svojem mandatu prizadeval za spremembe v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, se boril proti nepravilnostim ter vzpostavljal pregledne in poštene odnose v svojem sektorju. Vendar pa se je v tem procesu soočil z velikim pritiskom in grožnjami, trenutno pa je pod policijsko zaščito. Pojasnil je še, da se zaveda, da okoliščine, v katerih se je znašel, ustvarjajo dodatno breme tako vladi kot njegovi stranki.

Dabro je bil v preteklosti že pod drobnogledom javnosti, potem ko so se pojavljala ugibanja o verodostojnosti njegove diplome.