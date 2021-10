Hrvaški imunolog pravi, da bo virus med nami še več let

V Sloveniji in tudi na Hrvaškem beležijo rast okužb s koronavirusom. Hrvati ugotavljajo, da pri njih zbolevajo mlajši, med katerimi je slabša precepljenost. Hrvaški imunolog Stipan Jonjić z reške fakultete pravi, da je povsem običajno, da imunski odgovor po cepljenju ali okužbi po določenem času začne slabeti, a da si naš imunski sistem zapomni, kako reagirati, če pride do neke nove okužbe.

Pravi, da je izjemno težko napraviti cepivo, ki bi efektivno ščitilo pred takšnim virusom, ki se ves čas menja in razvija veliko različic in mutacij.

»Menim, da bo ta virus še dolgo krožil med nami, čeprav je to težko predvideti. Potrebovali bomo nova cepiva in ne samo takšna, ki bodo ciljala na neke druge virusne antigene, ampak takšno, ki bodo primerna za globalne potrebe. Govorimo o tretjih dozah, čeprav še polovica sveta ni cepljena. Zaradi tega prihaja do tega, da se bo virus še naprej širil in se vedno znova vračal med nas. Potrebovali bi cepivo, ki bi nas bolje ščitilo pred vstopom virusa v naš sistem,« je še dejal imunolog v pogovoru za hrvaško televizijo. Jonjić je še dejal, da zagovarja cepljenje šolskih otrok, saj so otroci imunokompetentni in pri njih prihaja do odličnega imunskega odziva.